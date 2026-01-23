Adoção de criptomoedas no sistema financeiro é irreversível, diz PwC

A PwC divulgou um relatório nesta quinta-feira, 22, em que afirma que a adoção de criptomoedas por instituições financeiras é "irreversível". Ou seja, os ativos digitais devem ser cada vez mais incorporados no sistema financeiro, em um movimento "que não é opcional".

No relatório, a consultoria destacou que "bancos, gestores de ativos, provedores de pagamentos e grandes corporações estão incorporando os ativos digitais na sua infraestrutura central, balanços de pagamentos e modelos operacionais" recentemente.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Nesse cenário, a adoção de criptomoedas "não é mais opcional ou periférica. Conforme as instituições se comprometem com isso, elas moldam as normas do mercado em relação à escala, governança, resiliência e responsabilização". E isso deve gerar impactos grandes no setor.

A avaliação da PwC é que o movimento vai "substituir as práticas nativas do mundo cripto por práticas institucionais, acelerando a integração com a infraestrutura do mercado financeiro tradicional". Com isso, a adoção de cripto "atravessou o seu ponto de reversibilidade".

Para a consultoria, "a mudança mais significativa para o ecossistema cripto é funcional. As criptomoedas não estão mais restritas a mercados ou ambientes de negociação. Estão sendo usadas para movimentar, liquidar ou gerenciar o dinheiro", com destaque para a tokenização e as stablecoins.

Esses ativos "estão fluindo para operações de tesouraria, cadeias de pagamentos e transferências internas muitas vezes invisíveis para os usuários. As criptomoedas estão assumindo funções monetárias que antes eram exclusivas do domínio das redes de bancos e pagamentos".

Como consequência, a PwC espera que a regulamentação do setor tenha avanços significativos em 2026. Para a consultoria, "a regulação não está mais moldando as criptomoedas de fora. Ela está sendo colocada no lugar por uma realidade do mercado".

A expectativa da consultoria é que a regulação das criptomoedas avance globalmente, dando passos concretos para criar um arcabouço mais transparente, claro e previsível que tende a impulsionar ainda mais a adoção desses ativos pelo mercado tradicional.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | TikTok