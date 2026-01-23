Future of Money

Adoção de criptomoedas no sistema financeiro é irreversível, diz PwC

Em relatório, consultoria afirma que incorporação de ativos digitais por instituições financeiras atingiu um ponto de não retorno

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17h33.

A PwC divulgou um relatório nesta quinta-feira, 22, em que afirma que a adoção de criptomoedas por instituições financeiras é "irreversível". Ou seja, os ativos digitais devem ser cada vez mais incorporados no sistema financeiro, em um movimento "que não é opcional".

No relatório, a consultoria destacou que "bancos, gestores de ativos, provedores de pagamentos e grandes corporações estão incorporando os ativos digitais na sua infraestrutura central, balanços de pagamentos e modelos operacionais" recentemente.

Nesse cenário, a adoção de criptomoedas "não é mais opcional ou periférica. Conforme as instituições se comprometem com isso, elas moldam as normas do mercado em relação à escala, governança, resiliência e responsabilização". E isso deve gerar impactos grandes no setor.

A avaliação da PwC é que o movimento vai "substituir as práticas nativas do mundo cripto por práticas institucionais, acelerando a integração com a infraestrutura do mercado financeiro tradicional". Com isso, a adoção de cripto "atravessou o seu ponto de reversibilidade".

Para a consultoria, "a mudança mais significativa para o ecossistema cripto é funcional. As criptomoedas não estão mais restritas a mercados ou ambientes de negociação. Estão sendo usadas para movimentar, liquidar ou gerenciar o dinheiro", com destaque para a tokenização e as stablecoins.

Esses ativos "estão fluindo para operações de tesouraria, cadeias de pagamentos e transferências internas muitas vezes invisíveis para os usuários. As criptomoedas estão assumindo funções monetárias que antes eram exclusivas do domínio das redes de bancos e pagamentos".

Como consequência, a PwC espera que a regulamentação do setor tenha avanços significativos em 2026. Para a consultoria, "a regulação não está mais moldando as criptomoedas de fora. Ela está sendo colocada no lugar por uma realidade do mercado".

A expectativa da consultoria é que a regulação das criptomoedas avance globalmente, dando passos concretos para criar um arcabouço mais transparente, claro e previsível que tende a impulsionar ainda mais a adoção desses ativos pelo mercado tradicional.

