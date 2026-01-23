Pop

BBB 26: Prova do Anjo será em dupla; veja quais são elas

Disputa em duplas movimenta a casa e define o Anjo da semana no Big Brother Brasil 26

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16h48.

A Prova do Anjo do BBB 26 foi realizada com os participantes divididos em duplas. Essa foi a forma escolhida pela produção para testar a habilidade e a cooperação entre os confinados na disputa pela imunidade desta semana.

Antes do início da dinâmica, o apresentador explicou as regras e avisou que a prova teria duas fases. Na primeira etapa, as duplas precisavam somar pontos corretamente e a melhor colocada avançaria para a fase final.

Participaram da prova todos os confinados, exceto o Líder da semana e a sorteada que ficou de fora - no caso, Solange Gomes. A divisão em duplas envolveu nove pares de participantes.

As duplas formadas foram:

  • Samira & Leandro
  • Marcelo e Maxiane
  • Milena e Ana Paula Renault
  • Paulo Augusto e Matheus
  • Edilson e Juliano Floss
  • Jordana e Sol Vega
  • Sarah Andrade e Jonas Sulzbach
  • Brigido e Alberto Cowboy
  • Marciele e Breno
  • Chaiany e Gabriela

Etapa inicial

A Prova do Anjo será em duas fases. Na primeira fase, as duplas vestem coletes com cores diferentes e cada jogador deve apertar o botão correspondente à cor do colete para somar pontos. Eles também poderão acumular pontos extras ao escolher um dos totens. 

Segunda etapa

A dupla que vencer e for para a fase final vai se enfrentar em um duelo. No gramado haverá várias bags com mensagens. Quem escolher duas bags com mensagens positivas será o novo Anjo da Semana. 

