BBB 26: Prova do Anjo será em dupla; veja quais são elas

BBB 26: Prova do Anjo terá dinâmica em duplas (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16h48.
A Prova do Anjo do BBB 26 foi realizada com os participantes divididos em duplas. Essa foi a forma escolhida pela produção para testar a habilidade e a cooperação entre os confinados na disputa pela imunidade desta semana.
Antes do início da dinâmica, o apresentador explicou as regras e avisou que a prova teria duas fases. Na primeira etapa, as duplas precisavam somar pontos corretamente e a melhor colocada avançaria para a fase final.
Participaram da prova todos os confinados, exceto o Líder da semana e a sorteada que ficou de fora - no caso, Solange Gomes. A divisão em duplas envolveu nove pares de participantes.
As duplas formadas foram:
A Prova do Anjo será em duas fases. Na primeira fase, as duplas vestem coletes com cores diferentes e cada jogador deve apertar o botão correspondente à cor do colete para somar pontos. Eles também poderão acumular pontos extras ao escolher um dos totens.
A dupla que vencer e for para a fase final vai se enfrentar em um duelo. No gramado haverá várias bags com mensagens. Quem escolher duas bags com mensagens positivas será o novo Anjo da Semana.