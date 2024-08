Weinstein permanecerá na prisão até o final de novo julgamento

O produtor de cinema Harvey Weinstein permanecerá na prisão em Nova York até o final do novo julgamento contra ele por crimes sexuais marcado para meados de novembro, depois de sua condenação inicial ter sido anulada em abril, informaram as autoridades de justiça nesta segunda-feira.

De acordo com o Ministério Público (MP) do Queens, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, emitiu uma ordem para que Weinstein permaneça preso no estado até que seu novo caso seja resolvido. Depois disso, ele será transferido para a Califórnia, onde uma segunda acusação esta pendente.

Weinstein, de 72 anos, compareceu nesta segunda-feira a uma breve audiência em um tribunal do Queens, onde sua transferência está sendo decidida devido à proximidade da prisão de Rikers, de acordo com a imprensa local.

O produtor foi condenado em 2020 a 23 anos de prisão em Nova York por estupro e agressão sexual após um julgamento histórico para o movimento #MeToo contra o abuso sexual, mas em abril ele ganhou um recurso para anulá-lo, argumentando erros processuais.

O MP de Manhattan e a defesa de Weinstein concordaram com um novo julgamento e a data provisória estabelecida pelo juiz é 15 de novembro.

Ele também foi condenado no final de 2022 a 16 anos de prisão na Califórnia por crimes semelhantes, e o governador do estado, Gavin Newsom, solicitou recentemente sua transferência para cumprir a sentença.

De acordo com comunicado do MP do Queens, a decisão de manter Weinstein em Nova York até que o novo julgamento seja concluído e depois transferi-lo para a Califórnia foi tomada em colaboração com os gabinetes dos governadores de ambos os estados e os promotores envolvidos, entre outras autoridades.