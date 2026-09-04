Stella Artois anuncia patrocínio no Instituto Inhotim até 2030

O Instituto Inhotim, maior museu a céu aberto da América Latina, será patrocinado pela cerveja Stella Artois pelos próximos quatro anos. A notícia foi enviada com exclusividade à EXAME.

O patrocínio acompanha uma fase longeva de investimentos da marca da Ambev em cultura e mercado de bem-estar no Brasil. A Stella Artois já é patrocinadora há 13 anos do Festival de Cinema de Gramado e quer ampliar a presença no cenário da arte contemporânea. Também pretende impulsionar o consumo do portfólio Wellness — com a Stella Pure Gold (sem glúten e com menor teor calórico) — para consumo dentro do instituto.

Do lado do museu, o investimento chega em um cenário estratégico. Inhotim tem passado por mudanças institucionais desde 2022, quando seu idealizador, Bernardo Paz, doou o acervo e os pavilhões para uma organização sem fins lucrativos de governança independente. Em 2025, o complexo em Brumadinho (MG) registrou o melhor ano da história, com 365 mil visitantes.

“Stella Artois vem construindo uma relação com a cultura por meio de projetos consistentes e de longo prazo. Enxergamos muita afinidade entre o Inhotim e o caminho que estamos trilhando no universo de cultura e sofisticação”, explica Camila Fischmann, diretora de marketing de Stella Artois Brasil, à EXAME. "Apoiar uma instituição dessa relevância nos permite avançar na estratégia e colaborar ativamente com o desenvolvimento da arte no Brasil."

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Legado, governança e diversificação de receitas

Com 140 hectares de área aberta para visitação e uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de 250 hectares, o custo de manutenção do Inhotim é elevado. No plano plurianual da Lei Rouanet para o período 2025-2028, que prevê R$ 51,88 milhões registrados até agosto de 2026, o museu ainda concentra quase metade dos aportes em grandes patrocinadores âncora, como a Vale (R$ 93,96 milhões no ciclo anterior), e de marcas como Nu Financeira, Shell e B3.

Desde que assumiu a liderança do instituto, a diretora-presidente Paula Azevedo defende que a longevidade e a sustentabilidade financeira do instituto dependem da diversificação das fontes de receita. A entrada de uma marca como a Stella Artois, em um contrato de quatro anos, oferece previsibilidade de caixa e reforça o ecossistema de hospitalidade e convivência do parque — e pode ampliá-lo ainda mais nos próximos anos.

Recentemente, a gestão do Inhotim inaugurou a expansão do hotel Clara Arte Resort e se prepara para comemorar 20 anos de abertura ao público em outubro.

"Patrocínios longevos como esse são fundamentais para a nossa sustentabilidade institucional. Garantem a continuidade da nossa missão de democratizar o acesso à arte e preservar um dos acervos mais importantes do país", destaca Felipe Paz, diretor de Relações Institucionais do Inhotim.

A aposta no portfólio 'Wellness'

Do ponto de vista de negócios da Ambev, a presença dentro do Inhotim conversa com o momento de consumo da categoria. A cervejaria vem acelerando a penetração do portfólio voltado para equilíbrio e bem-estar.

Nos resultados do segundo trimestre de 2026, o segmento Wellness da Ambev registrou um crescimento superior a 60% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O destaque do período foi a Stella Pure Gold, versão sem glúten da marca, que teve uma disparada de mais de 180% em vendas, acompanhada pelo avanço de 30% das opções de cerveja zero álcool.