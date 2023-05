Foo Fighters fará show solo em Curitiba; veja valor dos ingressos e como comprar

Antes de se apresentar no The Town, em São Paulo, o Foo Fighers anunciou um novo show solo em Curitiba. A banda fará uma apresentação no dia 7 de setembro, no Estádio Couto Pereira, com abertura de Garbage e Wet Leg.

Após a perda do baterista Taylor Hawkins, no ano passado, o Foo Fighters vem se recuperando do luto. Em 2023, a banda anunciou a participação em uma série de festivais mundo afora e já divulgou uma das faixas (Rescued) de seu novo álbum, But Here We Are, que será lançado em junho deste ano.

No dia do show os portões abrirão às 16h, mas o show só começa às 21h. A apresentação é patrocinada pela Heineken.

Como comprar os ingressos para Foo Fighters em Curitiba?

A venda dos ingressos gerais começou nesta quinta-feira, 4, tanto de forma online quanto presencial. A Live Nation Brasil será a responsável pelos ingressos, que podem ser adquiridos pelo site oficial da Eventim. Os fãs também acumularam filas para comprar os ingressos sem taxa de serviço na bilheteria oficial presencial no Couto Pereira.

Qual o valor do ingresso do Foo Fighters em Curitiba?

O valor dos ingressos varia de acordo com o local desejado. Veja as opções:

Arquibancada: R$ 440 inteira e R$ 220 meia-entrada

R$ 440 inteira e R$ 220 meia-entrada Cadeira social superior: R$ 540 inteira e R$ 270 meia-entrada

R$ 540 inteira e R$ 270 meia-entrada Pista: R$ 590 inteira e R$ 295 meia-entrada

R$ 590 inteira e R$ 295 meia-entrada Cadeira social Inferior: R$ 650 inteira e R$ 325 meia-entrada

R$ 650 inteira e R$ 325 meia-entrada Cadeiras Mauá: R$ 720 inteira e R$360 meia-entrada

R$ 720 inteira e R$360 meia-entrada Pista Premium: R$ 970 inteira e R$ 485 meia-entrada

Quem é o novo baterista do Foo Fighters?

Até o momento, a banda não destacou quem substituirá Taylor Hawkins na bateria. No disco, a percussão foi gravada pelo vocalista Dave Grohl.