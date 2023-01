Sem Taylor Hawkins, Foo Fighters retorna ao Brasil no festival The Town; veja a data do show

O The Town 2023 — dos mesmos criadores do Rock in Rio e que pretende ser tão grandioso quanto o festival carioca, mas em São Paulo — anunciou seu primeiro headliner internacional. O Foo Fighters retornará ao Brasil em setembro deste ano, em São Paulo. A banda se apresentará no palco principal do festival, o Skyline, no dia 9 de setembro.

Em 2022, o grupo de Dave Grohl se apresentaria no Brasil no Lollapalooza, em São Paulo. Dois dias antes do show, o baterista Taylor Hawkins morreu por decorrência do uso de drogas. A banda ficou quase um ano fora dos holofotes e voltou a anunciar shows na segunda semana de 2023. Ainda não se sabe quem substituirá Hawkins.

O primeiro show do Foo Fighters após a tragédia foram os dois tributos em homenagem ao baterista, que aconteceram em Londres e Las Vegas. Em 2023, o retorno da banda será no festival Boston Calling, nos Estados Unidos, no dia 26 de maio.

No mesmo espaço, o festival também anunciou a cantora Ludmilla para o palco Skyline, no dia 7 de setembro.

O que é o festival The Town?

Segundo a organizadora Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio e também do The Town, o evento é muito mais que apenas um festival de música. Segundo ela, é uma homenagem para o estado de São Paulo.

O The Town surgiu a partir da ideia do Rock in Rio. Serão mais de 235 horas de música, espalhadas por sete grandes espaços.

Quando começa o festival The Town?

O evento acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.

Onde será o The Town?

O evento acontecerá no centro de São Paulo, com palcos espalhados por toda a cidade.

Quando sai o line-up?

O line-up ainda não foi divulgado, porem os organizadores estão prometendo 235 horas de música no evento. Os primeiros artistas anunciados foram Foo Fighters e Ludmilla.

