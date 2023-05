Foo Fighters anuncia novo baterista: músico já tocou para Guns N' Roses; veja quem é

No último domingo, 21, o grupo Foo Fighters deu um grande passo desde a morte de Taylor Hawkins, antigo baterista da banda: anunciou quem será seu substituto. A informação foi divulgada durante evento online do grupo para promoção do novo álbum "But Here We Are" (Mas aqui estamos nós).

O novo baterista do Foo Fighters será Josh Freese. O artista já havia tocado com a banda no ano passado, em um dos shows de tributo a Taylor Hawkins. Ele se junta agora Dave Grohl (vocal, guitarra e bateria), Pat Smear (guitarra), Chris Shiflett (guitarra) e Nate Mendel (baixo) — e já integrará as novas turnês do Foo Fighters, que começam a partir do dia 24 de maio.

Thanks for joining us. It will be streaming on @Veeps for 72 hours on demand if you missed it: https://t.co/hzz5G9mOKy We'll see you all soon. pic.twitter.com/c7NATC6lzD — Foo Fighters (@foofighters) May 21, 2023

Quem é Josh Freese, novo baterista do Foo Fighters?

Apesar de ter passado um tempo longe dos holofotes, a contribuição de Freese no tributo de Taylor Hawkins, em 2022, está longe de ser o único marco do artista. Aos 50 anos, Josh coleciona uma carreira sólida no gênero de Rock n' Roll, com passagens nas bandas Guns N' Roses, Offspring, Oingo Boingo, Weezer, Paramore, Sting, A Perfect Circle, Nine Inch Nails, e Sublime with Rome (2011-2017).

Além do Rock, Freese também investiu na carreira dentro do gênero pop. Já tocou para Katy Perry, Kelly Clarkson, Michael Bublé e Nelly Furtado. Ao todo, o baterista já coleciona mais de 2500 gravações.

De acordo com a biografia do artista, Freese já tocava profissionalmente na Disneylândia aos 12 anos. Além de baterista, ele também é cantor, compositor e instrumentalista. A primeira banda para a qual tocou foi o The Vandals.

Relação com Dave Grohl e Taylor Hawkins

A escolha de Freese para a substituição de Hawkins não veio à toa. Além de amigo de longa data de Dave Grohl, Freese também tinha uma relação de amizade bem próxima de Taylor Hawkins.

Esse é o terceiro baterista do Foo Fighters. A banda vem para o Brasil em setembro, para se apresentar no The Town e em show solo, na cidade de Curitiba (PR).