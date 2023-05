Rita Lee: nova biografia da cantora estreia hoje nas livrarias, no Dia de Santa Rita de Cássia

O legado de Rita Lee, mesmo após a morte da cantora, continua. Nesta segunda-feira, 22, a Editora Globo lança a mais nova (e última) biografia da artista: "Rita Lee: Outra Biografia".

O livro narra os últimos dias da cantora e será lançado hoje, no Dia de Santa Rita de Cássia — um desejo da artista. Rita Lee morreu no dia 8 de maio, aos 75 anos, vítima de um câncer de pulmão. Ela vinha lutando contra a doença desde 2021, que chegou a remissão em 2022. Ela deixou o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto, Antônio e João.

Biografia de um dos momentos mais difíceis da vida de Rita

De 2021 para cá, entre idas e vindas do hospital para tratamento do câncer, a cantora começou a escrever sua nova biografia. Nela, Rita conta como foi o processo de luta contra o câncer, sua nova rotina, medos e anseios de todo o processo. Entre as entrevistas que deu em 2021, a artista explica que a primeira biografia, de 2016, consagrou a despedida dos palcos. Essa nova é uma despedida e um mergulho em uma fase mais sombria.

“Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”, escreveu Rita Lee quando anunciou o lançamento da biografia, no começo deste ano.

A sinopse descreve a biografia como "um texto franco, ora cru e chocante, ora cheio de ironias, ora sutil e amoroso, Rita Lee não poupa detalhes de seu tratamento. Fala também da rotina, dos avisos do Universo, de seres de luz e dos caminhos que a vida tomou”.

Onde comprar a nova biografia da Rita Lee?

O livro já está disponível no site da Editora Globo, bem como na Amazon (Kindle ou capa comum) e outras grandes varejistas, como Mercado Livre e Lojas Americanas.

Trajetória histórica e atemporal

Um dos nomes mais importantes do rock nacional, Rita Lee era não somente cantora, como também atriz, escritora, ativista e multi-instrumentalista. Dona de alguns dos maiores hits atemporais do país, teve mais de 55 milhões de discos vendidos, o que a tornou a quarta artista mais bem-sucedida no Brasil no gênero do rock.

A cantora atingiu o primeiro ápice da fama quando integrou Os Mutantes, em 1966, e revolucionou com canções inéditas — tanto em sinfonia quanto em composição de letras. Sete anos mais tarde, ela migrou para o Tutti Frutti, no qual lançou o álbum que mudou a história da música brasileira e se tornou um marco irrevogável: Fruto Proibido.

Vegana e ativista, seu jeito único abriu portas para que a música brasileira chegasse a lugares inimagináveis.

Rita Lee foi vencedora de dois Grammys Latinos, 12 prêmios Sharp de Música e três troféus APCA. Em 2008, a revista Rolling Stone também a colocou na 15ª posição entre os 00 Maiores Artistas da Música Brasileira.

Qual era a doença de Rita Lee?

Em 2021, a cantora recebeu o primeiro diagnóstico de câncer de pulmão, após uma bateria de exames de rotina. Naquele ano, ela começou a receber um tratamento que combina a radioterapia e a imunoterapia e, em 2022, a família declarou à imprensa a remissão do câncer. "A parada é dura, mas tem que ter coragem", disse Rita Lee em entrevista no ano passado. Em fevereiro, a cantora esteve mais ativa e presente nas redes sociais e inclusive postou uma imagem das unhas coloridas para comemorar o Carnaval.