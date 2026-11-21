Diante da desaceleração do agronegócio, gestão de riscos, crédito adequado e eficiência das máquinas agrícolas ganham importância para os produtores (Cristiano Mariz/Exame)
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Publicado em 21 de novembro de 2026 às 13h00.
O agronegócio brasileiro passa por um ciclo de ajuste, com produtores mais cautelosos nos investimentos. Luis Felli, executivo da fabricante de máquinas agrícolas AGCO e da marca Massey Ferguson, defende gestão de riscos e crédito adequado. Retrofit, telemetria e reposição de peças podem prolongar a vida útil dos equipamentos.
Por Luis Felli Vice-presidente Sênior da AGCO e Diretor-Geral da Massey Ferguson, Peças e Suporte ao Cliente .
O agronegócio é, por sua própria natureza, uma atividade de ciclos.
Após anos de forte expansão impulsionados pelos preços elevados das commodities, o setor vive hoje um período de acomodação e ajuste, que leva muitos produtores a adotaram uma postura natural de cautela nos investimentos.
É justamente em momentos como esse que ganha força uma máxima conhecida: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Maré contrária não exige recuo definitivo, mas disciplina na tomada de decisão e preparo para lidar com diferentes cenários.
Enquanto as condições macroeconômicas passam por ajustes, a gestão do risco ganha espaço nas decisões dentro da propriedade.
Para produtores de grãos e outras commodities destinadas à exportação, que têm parte relevante da receita vinculada ao dólar, buscar alternativas de financiamento na mesma moeda pode ser uma forma de reduzir a exposição cambial.
A combinação entre a moeda da receita e a da dívida ajuda a diminuir o impacto das oscilações do câmbio sobre o resultado da operação.
Ao mesmo tempo, pequenos e médios produtores familiares enfrentam uma realidade diferente, com necessidades próprias de crédito.
Para esse grupo, ampliar canais de crédito acessíveis e adequados à sua capacidade de pagamento é importante para manter a produção.
A responsabilidade por essa travessia recai de forma direta também sobre a indústria de máquinas agrícolas.
Em períodos de desaceleração nas vendas, o compromisso dos fabricantes deve ser de disciplina operacional: preservar a saúde financeira da rede de concessionárias, evitando sobrecargas de estoques nos canais de distribuição, e manter os investimentos em engenharia e inovação, que sustentam a competitividade do negócio no longo prazo.
Esse compromisso com a eficiência contínua coloca as áreas de pós-venda, peças e suporte ao cliente no centro da relação com o campo.
Quando o produtor precisa otimizar cada centavo investido, a resposta nem sempre é a substituição integral de uma frota.
Soluções como retrofit, digitalização no campo, telemetria e o suprimento ágil de peças de reposição permitem estender a vida útil dos equipamentos existentes com alta confiabilidade operacional, gerando retorno imediato sobre o investimento.
Os movimentos de acomodação pelos quais o mercado passa fazem parte da própria dinâmica do setor e gradualmente encontram seu ponto de equilíbrio.
O ciclo atual não elimina os fatores que sustentam a competitividade do agronegócio brasileiro.
O país reúne condições particulares, como a possibilidade de produzir mais de uma safra na mesma área, o potencial de recuperação de pastagens degradadas e a experiência acumulada no desenvolvimento e na adoção de soluções de menor impacto ambiental, incluindo sistemas de irrigação mais precisos e o uso de biocombustíveis.
Essas características ajudam a explicar por que o Brasil ocupa uma posição relevante na agricultura mundial, mas a competitividade do país não deve ser tratada como algo garantido.
Para convertê-las em resultados, é preciso transformar produtividade, tecnologia e eficiência em resultados econômicos para quem produz.
A travessia dos ciclos exige serenidade, inteligência financeira e foco na eficiência operacional. É com essa base que o setor fortalece suas raízes para continuar alimentando o mundo de forma produtiva, rentável e sustentável.
O agronegócio passa por uma fase de acomodação após anos de expansão impulsionada pelos preços elevados das commodities. Segundo Luis Felli, vice-presidente sênior da AGCO, esse cenário leva produtores a adotar uma postura mais cautelosa nos investimentos e reforça a importância da gestão de riscos.
Produtores de grãos e commodities destinadas à exportação podem buscar alternativas de financiamento na mesma moeda em que recebem parte relevante de suas receitas. De acordo com Luis Felli, combinar a moeda da receita com a da dívida ajuda a reduzir o impacto das oscilações cambiais sobre o resultado da operação.
Pequenos e médios produtores familiares têm necessidades específicas de financiamento. Segundo Luis Felli, ampliar canais de crédito acessíveis e compatíveis com a capacidade de pagamento desse grupo é importante para manter a produção.
Na avaliação de Luis Felli, os fabricantes devem manter disciplina operacional, preservar a saúde financeira das concessionárias e evitar estoques excessivos nos canais de distribuição. Os investimentos em engenharia e inovação também devem ser mantidos para sustentar a competitividade no longo prazo.
Retrofit, telemetria, digitalização no campo e reposição ágil de peças são soluções que permitem prolongar a vida útil dos equipamentos agrícolas existentes. Segundo Luis Felli, essas alternativas ajudam a manter a confiabilidade operacional sem exigir a substituição integral da frota.
O Brasil reúne vantagens como a possibilidade de produzir mais de uma safra na mesma área, o potencial de recuperação de pastagens degradadas e a experiência na adoção de tecnologias de menor impacto ambiental. Para Luis Felli, essas condições precisam ser convertidas em produtividade, eficiência e resultados econômicos para os produtores.