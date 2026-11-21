RESUMO ＋ O agronegócio brasileiro passa por um ciclo de ajuste, com produtores mais cautelosos nos investimentos. Luis Felli, executivo da fabricante de máquinas agrícolas AGCO e da marca Massey Ferguson, defende gestão de riscos e crédito adequado. Retrofit, telemetria e reposição de peças podem prolongar a vida útil dos equipamentos.

Por Luis Felli Vice-presidente Sênior da AGCO e Diretor-Geral da Massey Ferguson, Peças e Suporte ao Cliente .

O agronegócio é, por sua própria natureza, uma atividade de ciclos.

Após anos de forte expansão impulsionados pelos preços elevados das commodities, o setor vive hoje um período de acomodação e ajuste, que leva muitos produtores a adotaram uma postura natural de cautela nos investimentos.

É justamente em momentos como esse que ganha força uma máxima conhecida: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Maré contrária não exige recuo definitivo, mas disciplina na tomada de decisão e preparo para lidar com diferentes cenários.

Enquanto as condições macroeconômicas passam por ajustes, a gestão do risco ganha espaço nas decisões dentro da propriedade.

Para produtores de grãos e outras commodities destinadas à exportação, que têm parte relevante da receita vinculada ao dólar, buscar alternativas de financiamento na mesma moeda pode ser uma forma de reduzir a exposição cambial.

A combinação entre a moeda da receita e a da dívida ajuda a diminuir o impacto das oscilações do câmbio sobre o resultado da operação.

Ao mesmo tempo, pequenos e médios produtores familiares enfrentam uma realidade diferente, com necessidades próprias de crédito.

Para esse grupo, ampliar canais de crédito acessíveis e adequados à sua capacidade de pagamento é importante para manter a produção.

A responsabilidade por essa travessia recai de forma direta também sobre a indústria de máquinas agrícolas.

Em períodos de desaceleração nas vendas, o compromisso dos fabricantes deve ser de disciplina operacional: preservar a saúde financeira da rede de concessionárias, evitando sobrecargas de estoques nos canais de distribuição, e manter os investimentos em engenharia e inovação, que sustentam a competitividade do negócio no longo prazo.

Esse compromisso com a eficiência contínua coloca as áreas de pós-venda, peças e suporte ao cliente no centro da relação com o campo.

Quando o produtor precisa otimizar cada centavo investido, a resposta nem sempre é a substituição integral de uma frota.

Soluções como retrofit, digitalização no campo, telemetria e o suprimento ágil de peças de reposição permitem estender a vida útil dos equipamentos existentes com alta confiabilidade operacional, gerando retorno imediato sobre o investimento.

Os movimentos de acomodação pelos quais o mercado passa fazem parte da própria dinâmica do setor e gradualmente encontram seu ponto de equilíbrio.

O ciclo atual não elimina os fatores que sustentam a competitividade do agronegócio brasileiro.

O país reúne condições particulares, como a possibilidade de produzir mais de uma safra na mesma área, o potencial de recuperação de pastagens degradadas e a experiência acumulada no desenvolvimento e na adoção de soluções de menor impacto ambiental, incluindo sistemas de irrigação mais precisos e o uso de biocombustíveis.

Essas características ajudam a explicar por que o Brasil ocupa uma posição relevante na agricultura mundial, mas a competitividade do país não deve ser tratada como algo garantido.

Para convertê-las em resultados, é preciso transformar produtividade, tecnologia e eficiência em resultados econômicos para quem produz.

A travessia dos ciclos exige serenidade, inteligência financeira e foco na eficiência operacional. É com essa base que o setor fortalece suas raízes para continuar alimentando o mundo de forma produtiva, rentável e sustentável.