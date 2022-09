Segundo tributo a Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, será hoje; veja como assistir

Após um emocionante primeiro tributo em Londres, no estádio Wembley, o Foo Fighters se prepara para trazer mais uma vez os maiores nomes do rock em homenagem a Taylor Hawkins, baterista da banda que faleceu em março deste ano, dois dias antes da apresentação do Foo Fighters no Lollapalooza brasileiro.

O novo (e último) tributo anunciado pela banda será hoje, 27, em Los Angeles, no Kia Forum.

O segundo tributo também contará com a presença de grandes nomes do rock e pop, como Alanis Morissette, Miley Cyrus, Sebastian Bach, Joan Jett, Joshua Homme (Queens of the Stone Age), Brian May (Queen), Gene Simons (Kiss), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Mark Ronson, Kesha, Tommy Lee, Danny Carey (Tool), Kim Thayil (Soundgarden), Taylor Momsen (Pretty Reckless), entre outros.

Assim como no primeiro tributo, toda a arrecadação com ingressos doada para instituições de caridade escolhidas pela família de Taylor Hawkins.

Como assistir ao tributo do Foo Fighters?

O show será em Los Angeles, mas isso não significa que os brasileiros (e o resto do mundo) não terão acesso a ele. A transmissão ao vivo mundial ficará a cargo da MTV, por meio de uma livestream no Youtube. A Pluto TV também fará uma transmissão global e a Paramout+ será responsável pela cobertura para os Estados Unidos.

A partir das 22h45, o canal oficial da MTV no YouTube transmitirá o link ao vivo do tributo.

Que horas começa o tributo ao Taylor Hawkins?

No anúncio oficial do Foo Fighters, o tributo está previsto para começar às 19h de Los Angeles, ou seja, 23h no horário de Brasília.

Como doar?

Além da arrecadação feita por meio dos ingressos, a banda e a família de Taylor Hawkins também liberaram um link para doação de dinheiro. Todo o recurso arrecadado será doado para instituições da caridade escolhidas pela família do baterista.

Para doar, basta acessar esse site, clicar em "Dedicate this donation" (dedicar essa doação), seguir para "Taylor Hawkins" e doar. O site já está convertido para doação em reais. As opções são de doações únicas, a partir dos R$ 55, ou mensais.

