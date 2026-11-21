A princesa de Gales, Catherine, conhecida como Kate Middleton, vai abordar a experiência depois do diagnóstico de câncer em um documentário "profundamente pessoal", informou seu gabinete neste sábado, 21. Intitulado "Heal", o programa será exibido pela BBC em 29 de novembro, quase dois anos depois de a princesa revelar que estava em remissão.

Aos 44 anos, esposa do príncipe William e futura rainha britânica, Kate anunciou em março de 2024 que havia sido diagnosticada com um câncer não especificado e que passava por quimioterapia.

Desafio nas montanhas

Segundo o comunicado divulgado pelo Palácio de Kensington, o documentário acompanha a princesa "em uma jornada pessoal por algumas das paisagens mais espetaculares do Reino Unido". O cenário é o Three Peaks Challenge, um dos desafios de resistência mais conhecidos do país, que Kate concluiu em junho. Os participantes escalam as montanhas mais altas da Escócia, da Inglaterra e do País de Gales em um período de 24 horas.

Com o desafio como pano de fundo, a princesa reflete sobre sua experiência ao lado de pessoas que enfrentam suas próprias jornadas de saúde. "Juntos, eles exploram o impacto profundo que uma doença grave pode ter sobre a pessoa como um todo e as pessoas, os lugares e as experiências que podem ajudar na cura", diz o texto.

Onde assistir

Além da BBC, o documentário será transmitido internacionalmente:

30 de novembro: NBCUniversal, nos Estados Unidos;

1º de dezembro: Canal 9, na Austrália;

7 de dezembro: CTV e Noovo, no Canadá.

*Com informações da AFP