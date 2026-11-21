Dois anos após revelar remissão, Kate lança documentário sobre cura (Indranil Mukherjee/AFP)
Redação Exame
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 12h59.
A princesa de Gales, Kate Middleton, vai lançar um documentário pessoal sobre sua experiência com câncer. O programa "Heal", a ser exibido pela BBC em novembro, acompanha sua participação no Three Peaks Challenge e explora o impacto de doenças graves na cura pessoal. O documentário será transmitido internacionalmente em vários países.
A princesa de Gales, Catherine, conhecida como Kate Middleton, vai abordar a experiência depois do diagnóstico de câncer em um documentário "profundamente pessoal", informou seu gabinete neste sábado, 21. Intitulado "Heal", o programa será exibido pela BBC em 29 de novembro, quase dois anos depois de a princesa revelar que estava em remissão.
Aos 44 anos, esposa do príncipe William e futura rainha britânica, Kate anunciou em março de 2024 que havia sido diagnosticada com um câncer não especificado e que passava por quimioterapia.
Segundo o comunicado divulgado pelo Palácio de Kensington, o documentário acompanha a princesa "em uma jornada pessoal por algumas das paisagens mais espetaculares do Reino Unido". O cenário é o Three Peaks Challenge, um dos desafios de resistência mais conhecidos do país, que Kate concluiu em junho. Os participantes escalam as montanhas mais altas da Escócia, da Inglaterra e do País de Gales em um período de 24 horas.
Com o desafio como pano de fundo, a princesa reflete sobre sua experiência ao lado de pessoas que enfrentam suas próprias jornadas de saúde. "Juntos, eles exploram o impacto profundo que uma doença grave pode ter sobre a pessoa como um todo e as pessoas, os lugares e as experiências que podem ajudar na cura", diz o texto.
Além da BBC, o documentário será transmitido internacionalmente:
*Com informações da AFP