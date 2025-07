Flagra do Coldplay: como traição de CEO viralizou e virou piada nos estádios dos EUA

O que começou como um momento constrangedor num show do Coldplay se transformou em um fenômeno cultural nas redes sociais — e em uma crise corporativa. A cena do CEO da Astronomer, Andy Byron, abraçado em clima de romance com a chefe de RH da empresa, Kristin Cabot, durante a tradicional “kiss cam” em um estádio lotado, viralizou e deu início a uma tendência nos eventos dos Estados Unidos.

O vídeo flagrou o casal abraçado ao ser filmado pelas câmeras do show. O momento é comum no espetáculo, dedicado a destacar casais nas plateias e incentivar beijos entre eles. Entretanto, após perceberem que estavam sendo filmados, Byron rapidamente se abaixa, enquanto Cabot cobre o rosto e se vira.

A reação dos dois foi comentada pelo próprio vocalista da banda, Chris Martin. “Ou eles estão tendo um caso ou são apenas muito tímidos”, brincou.

Rapidamente, o vídeo tomou conta das redes sociais, quando usuários conseguiram identificar a dupla e descobriram que o CEO era, inclusive, casado com outra mulher, com quem tem dois filhos.

Com o flagra extraconjugal, a situação ficou ainda mais evidente e foi compartilhada com trilhas sonoras dramáticas, análises detalhadas e edições em câmera lenta. Viralizado, o vídeo passou a ser imitado por outras "câmeras do beijo" ao redor do país.

Um usuário do X (antigo Twitter) publicou um vídeo com vários casais que se inspiraram na reação de Byron e reproduziram o momento.

NEW: The ‘Kiss Cam’ has been replaced by the ‘Coldplay Cam’ at sporting events across the country.

Astronomer CEO Andy Byron has stepped down from the company following the viral incident. pic.twitter.com/OHNTIHtkcF

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 20, 2025