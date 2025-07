Quando Jeane Tsutsui assumiu a presidência do Grupo Fleury, em abril de 2021, o Brasil enfrentava o auge da pandemia. À frente de uma das maiores empresas de medicina diagnóstica do país, ela teve que liderar com agilidade e empatia em meio às incertezas.

“No momento de incerteza, a liderança precisa assumir responsabilidades, mesmo sem ter todas as respostas”, afirma a executiva em entrevista ao podcast 'De Frente com CEO', da EXAME.

Médica cardiologista formada pela USP de Ribeirão Preto (SP), Tsutsui nunca imaginou que um dia se tornaria CEO de uma companhia listada no Ibovespa. Mas sua trajetória dentro do Fleury - onde atua há 24 anos - é marcada por uma evolução natural: começou como médica na área de imagem cardiovascular, coordenou pesquisa e desenvolvimento, migrou para a gestão, até chegar ao cargo de presidente em 2021.

“Foi um processo de autoconhecimento. Como médica, eu cuidava de um paciente por vez. Como gestora, consigo impactar milhares”, diz.

A empresa que dobrou de tamanho e que está na mira do mercado

A pandemia trouxe desafios e também oportunidades. Foi nesse período que a empresa acelerou inovações como o atendimento móvel e a telemedicina.

“Antes, os serviços em casa representavam uma pequena parte da receita. Hoje, já são 8%”, diz Tsutsui.

Sob sua gestão, o Grupo Fleury mais que dobrou sua receita: de R$ 4,2 bilhões em 2021 para R$ 8,3 bilhões em 2024. O salto se deve a um crescimento orgânico sustentado, aquisições estratégicas e à fusão com o grupo Pardini, referência em lab to lab.

“Hoje coletamos amostras em 2.200 municípios, cobrindo 80% da população brasileira. Damos 2,3 voltas ao mundo por dia só com a nossa logística”, conta a CEO.

Mesmo com os rumores do mercado da possível compra do Grupo Fleury pela Rede D’Or, para Tsutsui, o que vai garantir a sustentabilidade do negócio, que vai completar 100 anos em 2026, será o compromisso de inovar com responsabilidade.

"Estamos nos preparando para os 100 anos com o olhar para os próximos cem”, diz Tsutsui.

Saúde para além do diagnóstico

Embora a medicina diagnóstica siga como principal motor (com 68% da receita), o Fleury vem ampliando sua atuação para outras áreas da saúde. Os chamados “Novos Elos”, que já representam 9% do faturamento, incluem serviços como fertilidade, ortopedia, oftalmologia e infusões de medicamentos.

“Queremos completar a jornada de cuidado. Do diagnóstico ao tratamento, com uma experiência integrada para o paciente, para os médicos e para os planos de saúde”, afirma a CEO do Grupo Fleury.

A entrada na área de fertilidade, por exemplo, acompanha transformações sociais importantes.

“Cada vez mais mulheres escolhem o melhor momento para a maternidade, sem precisar abrir mão da carreira. Também atendemos pacientes oncológicos que querem preservar a fertilidade antes de um tratamento agressivo", diz.

Inteligência artificial como aliada

Com mais de 50 aplicações práticas, a IA já está presente em todas as frentes do Fleury: na leitura de exames, no agendamento digital, na roteirização de atendimento móvel e no suporte à decisão médica.

“A IA não substitui o médico, mas aumenta a produtividade e libera tempo para o raciocínio clínico”, afirma a presidente.

Outro destaque é a atuação em genômica e medicina de precisão, incluindo a joint venture com o Hospital Israelita Albert Einstein, a Gênesis, que oferece exames avançados de sequenciamento genético.

“Com esse tipo de exame, conseguimos direcionar tratamentos mais eficazes e evitar terapias desnecessárias”, diz Jeane.

Cultura forte, diversidade e bem-estar

Com 80% do quadro formado por mulheres e mais de 70% nos cargos de liderança, o Grupo Fleury tem uma cultura sólida voltada à diversidade. Um dos destaques é o programa “Elas na Liderança”, voltado à formação de mulheres pretas e pardas para posições estratégicas.

Na outra ponta, a empresa também investe pesado no bem-estar dos funcionários, com programas como o “Viver Melhor”, apoio psicológico e psiquiátrico, educação financeira e treinamento em IA.

“Cuidamos dos nossos funcionários como cuidamos dos nossos pacientes. Isso é o que garante engajamento e excelência no atendimento”, afirma Tsutsui.

Só em 2024, o grupo realizou 77 milhões de atendimentos e processou 315 milhões de exames.

Liderança com propósito

Equilibrando uma rotina intensa com hábitos saudáveis - como sono de qualidade, exercícios físicos e alimentação equilibrada -, Tsutsui reforça a importância da energia para liderar. “É a paixão pelo propósito que me move”, diz. E a CEO complementa: “Liderança exige presença, comunicação clara, execução disciplinada e resiliência.”

Ao ser questionada sobre conselhos para mulheres que almejam cargos de liderança, ela é direta.

“Tenham coragem. Mesmo que você ache que não está 100% pronta, aceite o desafio. O aprendizado virá”, diz a CEO.

Os desafios rumo aos 100 anos

Com quase um século de história, o Grupo Fleury se prepara para o ano de 100 anos. Segundo a CEO, um dos desafios é ser um dos líderes da saúde no Brasil, com soluções sustentáveis, integradas e centradas no paciente.

"A meta é continuar inovando com responsabilidade”, diz Tsutsui.

Diante do envelhecimento populacional, da pressão sobre o sistema de saúde e das transformações tecnológicas, Tsutsui vê uma missão clara para o grupo.

“Queremos levar saúde de qualidade a mais pessoas, com empatia, excelência e impacto positivo na sociedade”, diz. “Uma empresa longeva precisa cultivar talentos, manter a jovialidade e continuar inovando.”