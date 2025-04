Final do BBB 25 acontece hoje e terá show de ex-participantes; Saiba como assistir ao vivo

A grande final do BBB 25 será realizada nesta terça-feira, 22, logo após a novela Vale Tudo, com apresentação ao vivo. A edição desta terça-feira contará uma retrospectiva dos 100 dias da temporada diretamente no gramado da casa, reunindo todos os participantes, familiares dos finalistas.

A temporada das duplas chega ao fim com apenas um vencedor, que levará para casa o prêmio de R$ 2.720.000, além dos prêmios conquistados ao longo do jogo.

Saiba quem está na final do BBB 25

Os shows da final

A celebração contará com a presença de cantores e cantoras que participaram de edições anteriores do reality, juntando-se aos 21 brothers e sisters eliminados nesta temporada na área externa da casa. Paulo Ricardo, voz da música-tema do BBB, também fará uma apresentação especial.

O line-up musical inclui nomes como Gabi Martins e Flay (BBB 20), Juliette, Pocah, Rodolffo e Israel (BBB 21), Fiuk, Projota (BBB 21), Naiara Azevedo e Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley e Marvvila (BBB 23), além de Wanessa Camargo (BBB 24).

O time da #RedeBBB, formado por Gil do Vigor, Ceci Ribeiro, Ed Gama, Ana Clara, Thiago Oliveira, Beatriz Reis, Giovanna Pitel e Vítor diCastro, também estará presente no gramado, que conta com uma grande passarela ligando o palco à plateia e um pódio para a consagração do Top 3.

Dois familiares de cada finalista estarão na noite decisiva, enquanto Guilherme, João Pedro e Renata acompanham a cerimônia e os vídeos especiais na sala da casa. Para os telespectadores, recursos de realidade aumentada prometem tornar a experiência da final ainda mais envolvente.

Programação especial pós-final

Antes da final, às 20h, será exibido o último episódio do Mesacast BBB, reunindo todos os 21 ex-participantes eliminados para uma conversa comandada pelos apresentadores Ed Gama, Giovanna Pitel e Vítor DiCastro.

Após o encerramento do reality, o Multishow exibirá o Big Show A Invasão, com Ana Clara e Ed Gama permanecendo na casa para conversar ao vivo com os finalistas e mostrar os últimos momentos dos moradores antes da despedida.

Em seguida, o campeão e os finalistas participarão do Bate-Papo BBB, com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, em uma live especial no Gshow e Globoplay.

Onde assistir ao BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa ao BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.