Quem está na final do BBB 25? Veja a trajetória dos três participantes

A grande final do BBB 25 está formada: [grifar]Guilherme, João Pedro e Renata seguem na disputa pelo título de campeão da temporada[/grifar]. A decisão está nas mãos do público, que vota até o anúncio do vencedor.

A definição do Top 3 veio após a eliminação de Vitória Strada, que deixou o programa com 54,52% dos votos no último paredão. Antes disso, Guilherme garantiu a primeira vaga na final ao vencer a última Prova do Finalista, uma disputa de resistência.

Conheça os finalistas do BBB 25

Guilherme

📍 Olinda (PE) | 29 anos | Fisioterapeuta

– Entrou no BBB ao lado da sogra, Delma, após vencer uma votação popular

– Foi Líder duas vezes e encarou dois paredões

– Garantiu vaga na final ao vencer a última prova de resistência

– Cumpriu Castigo do Monstro indicado por João Gabriel

João Pedro

📍 Buriti Alegre (GO) | 21 anos | Salva-vidas de rodeios

– Entrou com o irmão gêmeo, João Gabriel

– Levou 81 dias para enfrentar seu primeiro paredão

– Recebeu apenas um voto durante toda a edição

– Venceu quatro Provas do Líder, incluindo as três últimas consecutivas

Renata

📍 Fortaleza (CE) | 33 anos | Bailarina

– Entrou com a amiga Eva, eliminada na 13ª semana

– Foi a que mais enfrentou paredões entre os finalistas: seis no total

– Participou da “Vitrine do Seu Fifi”, escolhida por votação popular

– Viveu um romance com Maike na reta final

– Foi Líder, Anjo e cumpriu Castigo do Monstro ao longo da temporada

Quem vai ganhar o BBB 2025?

A contagem regressiva para a final do BBB 25 já começou, e a pergunta que não sai da cabeça dos fãs é: quem será o grande campeão? As enquetes online estão a todo vapor, e os resultados podem dar uma boa noção de quem tem mais chances de faturar o prêmio milionário.

De acordo com a enquete do Votalhada, atualizada em 21 de abril, Guilherme lidera a preferência do público com 46,39% dos votos. Logo atrás, Renata aparece com 45,80%, seguido por João Pedro com 7,81%.

Quando será a final?

A grande final do BBB 25 está marcada para o dia 22 de abril, quando o vencedor será definido exclusivamente pelo público. Com a competição em modo turbo, qualquer um dos participantes restantes ainda pode surpreender. No Big Brother, favoritismo pode virar do avesso em questão de dias — tudo depende da leitura do público. Portanto, até o último minuto, a tensão permanece alta, e os fãs seguem ansiosos para ver quem levará a coroa.

