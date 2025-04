BBB 25: qual o valor do prêmio do reality neste ano?

A contagem regressiva para a final do BBB 25 já começou, e amanhã, 22 de abril, o público descobre quem será o grande campeão do reality em 2025. A disputa será entre Guilherme, João Pedro e Renata e o prêmio final já é um dos mais altos da história do programa.

De acordo com a enquete do Votalhada, atualizada em 21 de abril, Guilherme lidera a preferência do público com 46,39% dos votos. Logo atrás, Renata aparece com 45,80%, seguido por João Pedro com 7,81%.

Qual é o valor do prêmio do BBB 25?

O vencedor da edição deste ano recebe um prêmio de R$ 2,72 milhões. Ainda leva para casa os demais prêmios conquistados ao longo das edições, que variam entre produtos para casa, eletrodomésticos, carros e produtos de beleza.

Como votar no vencedor do BBB 25?

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo); Clique em quem você gostaria que vencesse no programa; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login; Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Quando deve acontecer a final?

O resultado do vencedor será anunciado nesta terça-feira, 22, após a novela Vale Tudo, às 22h40, na TV Globo. Com a competição em modo turbo, qualquer um dos participantes restantes ainda pode surpreender. No Big Brother, favoritismo pode virar do avesso em questão de dias — tudo depende da leitura do público. Portanto, até o último minuto, a tensão permanece alta, e os fãs seguem ansiosos para ver quem levará a coroa.

