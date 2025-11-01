O feriado de Finados será celebrado neste domingo, 2 de novembro, no Brasil e em alguns países. A data tem relação com o luto e homenagem aos mortos, e é um das mais antigas celebrações do calendário católico.

Tradicionalmente, familiares prestam homenagens com visitas a cemitérios ou momentos de oração e reflexão em casa.

A data é uma das mais significativas para a Igreja Católica e, em muitos países ocidentais, é considerada feriado nacional. No Brasil, a data é um feriado pela pela Lei nº 10.607, sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Segundo artigo do site Jus Brasil, em casos nos quais o expediente não pode ser descumprido, como, por exemplo, na área da saúde, o empregado tem direito ao: "pagamento dobrado da hora de trabalho" ou "receber uma folga em alguma data futura".

Qual o significado do dia de finados?

A tradição do Dia de Finados é marcada por celebrações que envolvem missas, orações e visitas a cemitérios, onde as famílias prestam homenagens com flores, velas e orações para os que já morreram. No Brasil, é comum que cemitérios em diversas regiões recebam um aumento significativo no número de visitantes nessa data.

Segundo a doutrina católica, o Dia de Finados é dedicado às orações pelas almas que estão no purgatório, passando por um processo de purificação. Nesse período de transição, essas almas precisam de preces para que Deus alivie seu sofrimento e as conduza à vida eterna.

Comemorada desde a Idade Média, a data também era conhecida como o "Dia de Todas as Almas" e ocorre um dia após o Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro.

Em outros países, o feriado assume diferentes formas de celebração. No México, por exemplo, há o “Día de los Muertos”, um evento festivo com altares coloridos, música e comidas típicas. Apesar das diferenças culturais, a essência da data permanece: homenagear os mortos e manter viva a memória de entes queridos.

Quando cai o feriado do Dia de Finados em 2025?

O feriado é comemorado anualmente no dia 2 de novembro. Neste ano, a data cairá em um domingo.

Quais serão os próximos feriados de 2025?

2 de novembro: Finados (domingo);

15 de novembro: Proclamação da República (sábado);

20 de Novembro: Consciência Negra (quinta-feira);

25 de dezembro: Natal (quinta-feira).

Datas comemorativas em novembro de 2025: