Fim de semana em São Paulo tem shows de MPB, rock, sertanejo e rap; veja programação

A cidade de São Paulo terá um fim de semana movimentado para quem gosta de música. Entre os dias 21 e 23 de agosto, a programação reúne shows de MPB, rock, hip-hop e sertanejo em diferentes regiões da capital e da Grande São Paulo.

Confira as atrações deste fim de semana:

'Histórias – O Show do Século' no Nubank Parque

O mega show que reúne grandes nomes do sertanejo, como Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Daniel, César Menotti e Fabiano, Victor & Leo e Matogrosso & Mathias, acontece neste sábado, 22, às 23h, no Nubank Parque.

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'Festival Palco Brasil' na CAIXA Cultural

O Festival Palco Brasil, na CAIXA Cultural São Paulo, localizada na Praça da Sé, começou no último dia 20 e vai até o dia 30 de agosto. Neste final de semana, os shows serão de Elba Ramalho. Marcelo Jeneci, que se apresentou no dia 20, Chico César, nos dias 27 e 28; e Tulipa Ruiz nos dias 29 e 30.

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CPM 22 comemora 30 anos na Audio

A casa de shows Audio, na Barra Funda, recebe, neste sábado, 22, o CPM 22 em um show especial que celebra os 30 anos da banda.

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'C6 no Rock' no Parque do Ibirapuera

O C6 no Rock presta homenagem a Cazuza com shows de Arnaldo Antunes, Maria Gadú, Frejat, Lobão, Léo Jaime, Leoni e Johnny Hooker neste final de semana, no Parque do Ibirapuera.

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Vitão no Sesc Guarulhos

O cantor Vitão se apresenta no Sesc Guarulhos, neste sábado, 22, às 20h, com novidades do repertório e revisitando sucessos de sua carreira.

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Ivan Lins no The Cavern Club SP

Ivan Lins se apresenta no The Cavern Club SP, no Shopping Vila Olímpia, neste sábado, 22, às 21h30. Além das suas canções, o cantor anunciou que vai adicionar clássicos dos Beatles na apresentação.

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Thaíde no Sesc Vila Mariana

Thaíde se apresenta no Sesc Vila Mariana neste sábado, 22, às 20h, e domingo, 23, às 18h, com participação de Caju e Castanha e Leilah Moreno.

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Vannick Belchior homenageia Belchior na Casa Natura Musical

Vannick Belchior se apresenta na Casa Natura Musical, em Pinheiros, neste domingo, às 19h. O projeto celebra os 80 anos de Belchior e leva Vannick, sua filha, a revisitar o repertório de um dos grandes nomes da música popular brasileira.

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Luedji Luna no Sesc Pinheiros

Luedji Luna se apresenta no Sesc Pinheiros, em Pinheiros, nesta sexta, 21, e sábado, 22 às 20h. Em um formato intimista, a artista revisita canções marcantes de sua carreira com novos arranjos para violões e vozes, trazendo novas nuances à interpretação e às composições.

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Tasha e Tracie no Sesc Pompeia

As gêmeas Tasha e Tracie se apresentam no Sesc Pompeia, na Água Branca, nesta sexta-feira, 21, às 21h, com participação de Tati Quebra Barraco.

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Budah no Cine Joia

Budah dá início à turnê do projeto "FREQUÊNCIA LUNAR" neste sábado, 22, no Cine Joia, na Liberdade, em São Paulo. O show marca o início de uma série de apresentações que levam aos palcos a atmosfera, as narrativas e a potência do disco recém-lançado.

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