30e investe R$ 2 milhões no Cine Joia, tradicional casa de shows de São Paulo

A 30e, produtora brasileira à frente de shows como Gilberto Gil, Titãs, Mariah Carey e Simply Red, anunciou uma nova parceria com o Cine Joia, tradicional casa de shows paulista localizada no bairro da Liberdade, em São Paulo.

Como parte de sua expansão, a empresa também se reorganiza agora sob a nova marca Grupo 30e, que inclui uma estrutura dedicada a parcerias com venues (espaços de eventos), batizada de 30v.

O contrato entre a 30e e o Cine Joia terá duração de cinco anos. Durante esse período, a produtora realizará um investimento de R$ 2 milhões na infraestrutura da casa de shows.

Em contrapartida, a 30e terá a garantia de dez datas na agenda do Cine Joia a cada ano. Essas datas permitirão que a produtora leve artistas nacionais e internacionais para se apresentarem no espaço.

"A ideia da 30e é fortalecer o mercado como um todo", diz Pepeu Correa, CEO da 30e. Ele destaca que a 30e já realiza grandes shows em locais como o Allianz Parque, mas enfatiza a necessidade de pensar no futuro da música. "Cabe às produtoras investir nos novos nomes da música e na formação de novos públicos. E o Cine Joia tem o tamanho e o formato ideal para isso", complementa.

Patrimônio histórico de São Paulo, o Cine Joia foi inaugurado em 1952 como um cinema japonês, destinado à comunidade nipônica. Localizado na Praça Carlos Gomes, no bairro da Liberdade, o espaço destacou-se na exibição de filmes da produtora Toho, especialmente os do cineasta Akira Kurosawa, durante as décadas de 1950, 1960 e 1970.

Em 2011, o argentino Facundo Guerra revitalizou o local, reinaugurando-o como um espaço cultural, balada e casa de shows. Desde então, o Cine Joia se tornou um importante ponto de encontro para bandas nacionais e internacionais de pequeno e médio porte, revitalizando a cena cultural da região e reintegrando o espaço nos circuitos culturais da cidade. Em 2020, a prefeitura de São Paulo homologou o tombamento do antigo cinema, reconhecendo sua importância histórica e cultural.