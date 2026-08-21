'The Pitt': HBO Max divulga teaser e previsão de estreia da terceira temporada; assista

A série ‘The Pitt’ ganhou nesta sexta-feira, 21, o primeiro teaser da terceira temporada.

As primeiras imagens divulgadas pela HBO Max mostram a volta do protagonista Dr. Robbie, vivido por Noah Wyle, ao centro médico após o afastamento da profissão no fim da segunda temporada. Os produtores já haviam adiantado que a equipe do turno noturno terá mais espaço nesta nova fase da trama.

"Hora de voltar ao trabalho", diz a legenda da publicação que anunciou o retorno da produção.

Apesar do retorno de boa parte do elenco, a ausência de Supriya Ganesh, que interpretava a Dra. Samira Mohan, repercutiu nas redes sociais. Em abril, a revista Variety informou que a saída da atriz decorreu de decisões "estritamente narrativas" da produção.

A terceira temporada de 'The Pitt' está programada para ir ao ar em janeiro de 2027.

Assista ao trailer:

Qual a história de 'The Pitt’?

A série acompanha 15 horas de um plantão hospitalar em 15 episódios, seguindo o mesmo formato da primeira temporada, desta vez ambientado no feriado do Dia da Independência dos EUA.

No centro da trama está o Dr. Robby, vivido por Noah Wyle, ator que o público já conhecia de E.R. - Plantão Médico, a série clássica da qual The Pitt herdou produtores, linguagem e parte da alma. John Wells, produtor executivo de E.R., assina o mesmo cargo aqui. A criação é de R. Scott Gemmill.

O que esperar da 3ª temporada de ‘The Pitt’?

A terceira temporada de "The Pitt" deve trazer mudanças na linha do tempo da série. A história será ambientada no período que antecede o Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos, conforme antecipou o ator Noah Wyle em entrevista ao USA Today.

Com isso, a trama deve explorar novos desafios no hospital, incluindo situações relacionadas ao clima mais frio e à rotina intensa do fim de ano.

Embora o intervalo real entre os capítulos seja de cerca de um ano, o tempo dentro da narrativa será menor. A nova fase deve se passar poucos meses após os eventos da segunda temporada, ambientada durante o feriado de 4 de julho, mantendo a continuidade da história no hospital retratado na série.