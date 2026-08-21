EWC 2026 entra na última semana; brasileiros disputam título no Counter-Strike 2

A Esports World Cup (EWC) 2026 entra em sua última semana de disputas. Após sete semanas de competições, quatro modalidades conhecerão seus campeões neste fim de semana: Counter-Strike 2, CrossFire, Fortnite e Trackmania.

O encerramento do evento também definirá o vencedor do Club Championship, ranking que soma os resultados das organizações em todas as modalidades da EWC. Na liderança da corrida pelo título, Team Falcons e AG.AL chegam à etapa decisiva separadas por apenas 100 pontos.

Para o público brasileiro, os holofotes estarão voltados principalmente para o Counter-Strike 2. As equipes FURIA e Legacy seguem vivas na disputa e podem garantir um título inédito para o Brasil dentro da modalidade na EWC 2026.

O caminho até a taça, porém, não será simples. As representantes brasileiras ainda terão de superar alguns dos principais times do cenário internacional, incluindo a atual campeã da competição, Team Falcons, além de MOUZ e Team Vitality.

A grande decisão do Counter-Strike 2 está marcada para domingo, 23, às 8h30 (horário de Brasília), na Accor Arena, que terá lotação máxima após o esgotamento dos ingressos.

Fortnite retorna com novo formato

O Fortnite volta à Esports World Cup em 2026 apresentando uma novidade: o torneio será disputado no formato Reload Elite Series Championship, que altera aspectos tradicionais do battle royale.

No modo Reload, jogadores eliminados podem retornar à partida, enquanto a zona segura se fecha em ritmo mais acelerado. Ao todo, 40 duplas classificadas por torneios ao redor do mundo disputarão o título.

Entre os competidores está Kyle “Bugha” Giersdorf, campeão da primeira Fortnite World Cup, que formará dupla com Braydz. Já Team Falcons e AG.AL também contarão com representantes na disputa.

A final da modalidade começa no sábado, 22, às 7h (horário de Brasília).

AG.AL busca defender o título no CrossFire

No CrossFire, a AG.AL tentará repetir o desempenho de 2025 e conquistar mais um troféu. A equipe tem como principal destaque Meng “Doo” Kun, eleito MVP da edição passada e que chega embalado pelo título da CFPL Spring 2026.

Além da briga pelo bicampeonato, a organização também luta por pontos valiosos no Club Championship, já que está apenas 100 pontos atrás da líder Team Falcons.

A decisão do CrossFire acontece no sábado, 22, a partir das 11h.

Trackmania faz estreia na EWC

Uma das novidades desta edição é a estreia do Trackmania na Esports World Cup. Entre os favoritos está Carl-Antoni “Carl Jr.” Cloutier, sete vezes campeão mundial e representante da Team Falcons.

Na modalidade, todos os competidores disputam em pistas idênticas e utilizam os mesmos carros. Cada bateria reúne quatro jogadores e termina quando um deles alcança 140 pontos, classificando os dois melhores colocados para a próxima fase.

A competição contará com sistema de eliminação dupla na fase de grupos. A AG.AL também estará representada pelos franceses Alexandre “Binkss” Touche e Gwendal “Gwen” Duparc.

A final do Trackmania será realizada no sábado, 22, às 15h.

Disputa acirrada pelo Club Championship

Quatro organizações ainda mantêm chances matemáticas de conquistar o Club Championship, mas a briga está concentrada principalmente entre as duas líderes.

A Team Falcons ocupa a primeira posição com 4.400 pontos, enquanto a AG.AL aparece logo atrás, com 4.300 pontos.

A classificação antes das últimas decisões é a seguinte:

Team Falcons — 4.400 pontos AG.AL — 4.300 pontos Natus Vincere — 2.450 pontos Team Vitality — 2.400 pontos

Com representantes em modalidades como Fortnite, CrossFire e Trackmania, Falcons e AG.AL seguem com oportunidades de pontuar no fim de semana decisivo, que definirá a organização campeã da Esports World Cup 2026.