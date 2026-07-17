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Terremoto de magnitude 7,3 atinge sul do México

Os EUA emitiram um alerta de tsunami após os tremores; Guatemala e El Salvador também foram afetados

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de julho de 2026 às 13h22.

O sul do México e partes da América Central foram atingidos por um terremoto de magnitude 7,3 nesta sexta-feira, 17.

A informação foi divulgada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor provocou um alerta de tsunami emitido pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Moradores sentiram tremores intensos nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, bem como na Guatemala e em El Salvador, confirmaram jornalistas da AFP. As autoridades não relataram vítimas.

Matéria em atualização

Com AFP

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