Terremoto de magnitude 7,3 atinge sul do México

O sul do México e partes da América Central foram atingidos por um terremoto de magnitude 7,3 nesta sexta-feira, 17.

A informação foi divulgada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor provocou um alerta de tsunami emitido pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Moradores sentiram tremores intensos nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, bem como na Guatemala e em El Salvador, confirmaram jornalistas da AFP. As autoridades não relataram vítimas.

Matéria em atualização

Com AFP