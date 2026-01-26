Alceu Valença e BaianaSystem juntos: a estratégia da Neoenergia no Carnaval

Neste Carnaval, a Neoenergia chama os foliões a serem 'inimigos do fim'. A mais recente campanha da empresa usa o contexto da festa e o aumento da circulação de pessoas nas ruas, com maior exposição a riscos associados à infraestrutura elétrica, para falar de segurança. A ação integra uma estratégia de marketing que busca aumentar notoriedade e reputação da marca em um contexto de abertura do mercado livre de energia no Brasil.

A estratégia reúne o cantor Alceu Valença e o grupo BaianaSystem em uma parceria inédita. Juntos, os artistas assinam a música “Inimigos do fim”, que será executada em trios elétricos e blocos nos carnavais de Salvador e Recife, duas das maiores festas do país e áreas estratégicas de atuação da companhia. As cidades reúnem, somadas, mais de 7 milhões de foliões a cada ano.

Segundo Lorenzo Perales, diretor de marketing da Neoenergia, a escolha do Carnaval está diretamente ligada ao contexto operacional do setor. “É um período em que muita gente está na rua e falar de segurança não é simples, porque as pessoas recebem muitos estímulos no dia a dia. A música ajuda a criar conexão com o cliente final”, afirma.

O conteúdo da campanha foi desenvolvido em parceria com as áreas técnicas e de segurança da empresa, a partir dos principais tipos de acidentes registrados no setor. Entre as orientações estão evitar subir em postes, manter distância de fios soltos, não realizar ligações clandestinas e não jogar serpentinas, especialmente as metalizadas, em direção à rede elétrica.

Os dados reforçam a necessidade do alerta. Levantamento da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica) mostra que, entre janeiro e agosto de 2025, foram registrados 478 acidentes com a rede elétrica no Brasil, com 176 mortes. Em todo o ano de 2024, o número chegou a 627 ocorrências, das quais 258 foram fatais. A maioria dos casos envolve contatos acidentais que poderiam ser evitados.

Música como ferramenta de comunicação

Criada em parceria com a Propeg, a campanha “Seja inimigo do fim” marca o segundo ano consecutivo em que a Neoenergia aposta na música como ferramenta de conscientização no Carnaval. Em 2025, a empresa lançou a campanha “Energia é Folia”, com Carlinhos Brown, que teve ampla circulação nacional e foi reconhecida com o Prêmio Aberje na categoria Cliente/Consumidor.

Para Perales, os resultados do ano anterior influenciaram diretamente a decisão de repetir o formato. “Todos os dados e o histórico que temos mostram que ações via música têm um resultado maior. No Brasil, música e esporte funcionam de um jeito diferente na comunicação. No Carnaval, esse caminho faz ainda mais sentido”, diz.

A escolha dos artistas também levou em conta o alcance regional e o diálogo com diferentes públicos. Alceu Valença, que completa 80 anos este ano e está em turnê pelo país, tem forte identificação com Pernambuco. Já o BaianaSystem, vencedor do Grammy Latino em 2025, concentra grande audiência na Bahia. "A segurança é um tema que fala com todos. Juntar esses dois nomes ampliou o alcance e facilitou a conexão com públicos de idades diferentes", afirma o executivo.

Além das ativações nos trios, a campanha inclui veiculações em rádio, mídia digital e impressa, além de um videoclipe distribuído nos canais próprios da companhia no YouTube, Instagram e TikTok. Em paralelo, a Neoenergia reforça a operação durante o período, com ampliação de equipes e preparação da rede elétrica nas áreas de maior concentração de pessoas.

Marketing conectado ao negócio

A iniciativa faz parte de um plano mais amplo de marketing ligado diretamente ao negócio da empresa. “A segurança é um pilar permanente do nosso plano de comunicação. Trabalhamos esse tema ao longo de todo o ano, não só no Carnaval”, diz o diretor. Segundo ele, a estratégia busca atuar em dois indicadores centrais para a companhia. “Campanhas de segurança aumentam a lembrança da marca e reforçam atributos de reputação.”

Essa lógica se conecta à transformação do setor elétrico, que passa a disputar atenção e escolha do consumidor de forma mais direta, com o avanço do mercado livre de energia. Dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) indicam que, em 2025, o modelo registrou a entrada de mais de 21,7 mil novos consumidores, somando cerca de 85 mil participantes, responsáveis por aproximadamente 43% da eletricidade consumida no país.

Os segmentos de serviços e comércio lideraram as migrações para o mercado livre, que segue em expansão. Ainda restrito a consumidores conectados em alta tensão, o ambiente de contratação livre já tem abertura prevista de forma gradual, assegurando ao consumidor o direito de escolher seu fornecedor de energia elétrica.

Pelo novo marco regulatório do setor elétrico, a abertura do mercado para consumidores de baixa tensão das classes industrial e comercial deve ocorrer até novembro de 2027. Para os demais consumidores, incluindo os residenciais, o prazo vai até novembro de 2028.

“Hoje o setor funciona de forma parecida com telecomunicações. Para se conectar com o consumidor, é preciso investir em comunicação, não só em notoriedade”, afirma Perales.

Embora não divulgue números de novos contratos, o executivo diz que os investimentos em marketing acompanham o crescimento do negócio. “Em 2025, tivemos os melhores resultados de reputação da história da Neoenergia, medidos por auditorias internacionais. Isso acelera o trabalho da área comercial.”

Esporte feminino e outros territórios

Além da música, o esporte é outro território recorrente na comunicação da Neoenergia. A empresa mantém contrato com o Comitê Olímpico Brasileiro e patrocina oito atletas do esporte feminino. Para a Copa do Mundo, a companhia prevê novas ativações com esse grupo de embaixadoras.

“Começamos 2026 com a campanha de segurança. Depois avançamos para uma campanha de reputação e, em seguida, para ações voltadas à percepção do cliente. A ideia é que, mês a mês, o consumidor tenha contato direto com a marca”, afirma o diretor de marketing.

Parte do grupo espanhol Iberdrola, a Neoenergia atua no Brasil desde 1997 e está presente em 18 estados e no Distrito Federal. Suas distribuidoras atendem cerca de 17 milhões de clientes, o equivalente a uma população de quase 40 milhões de pessoas.

Ao levar uma campanha de segurança para o Carnaval, a empresa tenta transformar um período crítico em um ponto de contato recorrente com o consumidor. A iniciativa conecta comunicação e operação em um setor em que o serviço prestado impacta diretamente a relação com o público, especialmente em um contexto de maior poder de escolha com a abertura gradual do mercado de energia.