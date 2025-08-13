Festival de Gramado 2025 premia Santoro e traz filmes de Falabella e Denise Fraga; veja os destaques

O ano de 2025 caminha para ser o da retomada do cinema brasileiro e algumas das maiores estreias da indústria nacional estreiam nas próximas semanas, durante 53º Festival de Cinema de Gramado. De 13 a 23 de agosto, seis longa-metragens brasileiros competem ao principal prêmio no festival, incluindo produções de Miguel Falabella, Denise Fraga e Bárbara Paz.

O filme de abertura será "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro — este um dos homenageados do ano pelo conjunto da obra. O longa, que foi premiado com o Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim neste ano, será exibido na noite desta sexta-feira, 15, com a presença do elenco, e Santoro receberá o Kikito de Cristal pelas mais de três décadas de careira.

O filme estreia no cinema comercial para todo o Brasil no dia 28 de agosto e é destaque na seção de cultura da Revista Exame de agosto de 2025.

O Festival de Gramado é, há muitos anos, a primeira janela para importantes lançamentos da cinematografia brasileira. Serão exibidos em 2025, ao todo, 74 filmes, entre curtas e longas. O destaque vai para as cinco mostras competitivas de longas-metragens brasileiros de ficção (6), documentários (4), curtas nacionais (12), longas gaúchos (5) e curtas gaúchos (18). Produções universitárias, títulos fora de competição, pré-estreias de séries, entre outros, também fazem parte do festival.

A curadoria de longas brasileiros e documentais deste ano foi assinada pelo ator e diretor Caio Blat, pela atriz Camila Morgado e pelo jornalista e crítico Marcos Santuario.

Falabella, Denise Fraga e Bárbara Paz são destaques em 2025

Entre os filmes de destaque deste ano estão "Querido Mundo", de Miguel Falabella, estrelado por Malu Galli e Eduardo Moscovis; "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco, protagonizado por Denise Fraga; "Rua do Pescador Nº 6", de Bárbara Paz, e "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo, com produção de Daniela Marinho.

O longa de Falabella fala sobre amor, esperança e possibilidades. Conta a história de Elsa e Oswaldo, que após a queda de uma ponte numa noite de tempestade, se conhecem e mudam a trajetória um do outro. Eles acabam por se encontrar no Rio de Janeiro às vésperas do Ano Novo, nos escombros de um prédio abandonado por seus construtores.

Já o de Paolo Marinou-Blanco traz Denise Fraga para uma tragicomédia sobre a eutanásia. Nele, Gilda (Fraga), uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, chegou ao fim da linha. Com uma doença terminal e apenas um ano de vida pela frente, seu único desejo é morrer sem dor enquanto ainda é ela mesma e ainda tem sua dignidade.

"Rua do Pescador Nº 6", de Bárbara Paz, concorre ao prêmio entre os longas gaúchos. Com a baixa das águas das enchentes do Rio Grande do Sul, o filme se emerge em memórias de vidas marcadas pela tragédia. A trama foca em uma pequena equipe de técnicos do audiovisual gaúcho, que saiu em busca de histórias. Na Rua dos Pescadores nº 6, encontraram uma comunidade ribeirinha profundamente afetada.

Por fim, "A Natureza das Coisas Invisíveis" é protagonizada por crianças. Conta a história de Glória, de 10 anos, que passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá ela conhece Sofia, uma menina que está convencida de que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação no hospital. Unidas pelo desejo de sair dali, as crianças encontram conforto na companhia uma da outra. Quando a partida se torna inevitável, as meninas e suas mães seguem para um refúgio no interior do Goiás para passar os últimos dias de um verão inesquecível.

Concorrem também à mostra competitiva de longas-metragens brasileiros de ficção os filmes "Papagaios", de Douglas Soares; "Nó", de Laís Melo; e "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini. A primeira exibição será no sábado, 16.

Nesta edição, estão confirmadas as presenças de Bárbara Paz, Bruna Linzmeyer, Camila Márdila, Danielle Winits, Denise Fraga, Denise Weinberg, Douglas Soares, Edson Celulari, Eduardo Moscovis, Gabriel Mascaro, Gero Camilo, Ícaro Silva, Igor Fernandez, Johnny Massaro, Laís Melo, Leo Jaime, Malu Galli, Marcélia Cartaxo, Mariza Leão, Miguel Falabella, Rodrigo Santoro, Sergio Rezende e Xamã, entre outros artistas e realizadores.

Quando será o Festival de Gramado de 2025?

O festival acontece entre os dias 13 e 23 de agosto de 2025. A premiação da mostra competitiva de longas-metragens brasileiros de ficção será realizada no sábado, 23.

Como acompanhar o Festival de Gramado de 2025?

A EXAME fará a cobertura do festival no site e nas redes sociais.