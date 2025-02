Festival de Cinema de Berlim começa nesta quinta com 13 filmes brasileiros na programação

Poucas semanas antes da 97ª edição do Oscar, começa nesta quinta-feira, 13, um dos eventos da indústria cinematográfica mais respeitados do mundo: o 75º Festival Internacional de Cinema de Berlim. E neste ano, a programação contará com 13 filmes brasileiros.

O maior destaque do Brasil para o festival é "O Último Azul", filme de Gabriel Mascaro estrelado por Rodrigo Santoro, que está na corrida pelo Urso de Ouro. A última vez que um filme brasileiro foi premiado foi em 2008, com "Tropa de Elite", de José Padilha. Antes dele, o único outro filme brasileiro a levar o troféu para casa foi "Central do Brasil", de Walter Salles.

Além dele, outras produções serão exibidas em mostras paralelas ou terão estreia no Festival de Berlim. É o caso de "A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert ("Que Horas Ela Volta?"), que será exibido na Berlinale Special. O drama, que conta com Seu Jorge no elenco, que conta a história de Gal, uma mãe trabalhadora que tenta proteger os filhos após sofrer abusos do marido.

Disputam o Urso de Ouro neste ano 19 produções, muitas delas de diretores premiados e consagrados. Entre os competidores estão "What does that nature say to you", do sul-coreano Hong Sang-soo; “Blue moon”, cinebiografia do compositor Lorenz Hart estrelada por Ehan Hawke e Margaret Qualley, e "Dreams", de Michel Franco.

Na edição de 2025, a grande homenageada do ano será Tilda Swinton, que recentemente estreou no filme "O Quarto Ao Lado", de Pedro Almodóvar, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza do ano passado. O papel rendeu a ela uma indicação ao Globo de Ouro como melhor atriz.

O júri deste ano é formado por Todd Haynes (presidente), Maria Schrader; Fan Bingbing; Bina Daigeler; Rodrigo Moreno, Nabil Ayouch e Amy Nicholson. Já na primeira noite, o festival exibe a estreia de "The Light", de Tom Tykwer, importante cineasta alemão.

Os filmes brasileiros que estreiam no Festival de Berlim de 2025

A maior parte dos filmes brasileiros estreiam em mostras paralelas do festival. A seleção de 13 filmes inclui a exibição especial de "Iracema, uma transa amazônica" (1975), um clássico restaurado. Veja abaixo os títulos do Brasil que terão lançamento no Festival de Berlim:

"O Último Azul", de Gabriel Mascaro — estrelado por Rodrigo Santoro e na corrida pelo Urso de Ouro;

“A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert;

"Hora do Recreio", de Lucia Murat;

"De Menor", de Caru Alvez de Souza;

"Ato Noturno", de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher;

"Zizi - ou Oração da Jaca Fabulosa", de Felipe Bragança;

"Cartas do Absurdo", Gabraz Sanna;

"Arame Farpado", de Gustavo de Carvalho;

"Anba dio", de Luiza Calagian e Rosa Caldeira;

“A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo.

Até quando vai o Festival de Berlim?

O 75º Festival Internacional de Cinema de Berlim começa nesta quinta-feira, 13, e vai até o dia 23 de fevereiro.