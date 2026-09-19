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Fase de grupos copa 2026

Liga Australiana inova e cria bônus de pontos para quem vencer nos pênaltis

Segunda divisão do futebol australiano implementa disputa de pênaltis imediata em caso de empate, premiando equipes com pontos extras na tabela.

Outras ligas tentaram 'acabar' com o empate, mas ainda sem sucesso. (Foto: Divulgação/Adidas) (Divulgação/Adidas)

Outras ligas tentaram 'acabar' com o empate, mas ainda sem sucesso. (Foto: Divulgação/Adidas) (Divulgação/Adidas)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06h23.

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RESUMO | A segunda divisão do futebol australiano inova com pontos bônus por pênaltis em empates. Sem prorrogação, o vencedor da marca da cal leva 2 pontos e o perdedor 1.

A Australian Championship, que representa o segundo nível do sistema de ligas de futebol do país, introduziu um modelo de "ponto bônus por disputa de pênaltis" para as partidas que terminam empatadas no tempo regulamentar. O novo mecanismo determina que os empates vão diretamente para as cobranças da marca da cal, sem a realização de prorrogação. O vencedor da disputa de penalidades fatura dois pontos no confronto, enquanto a equipe derrotada nos pênaltis coleta apenas um ponto na tabela de classificação.

De acordo com a organização da liga, o formato foi idealizado com o propósito de gerar aumento no interesse pelas partidas. O campeonato australiano difere de divisões tradicionais por ser disputado anualmente ao final da temporada da terceira divisão (National Premier Leagues - NPL). Ele reúne oito membros permanentes e oito campeões da NPL em um torneio estruturado com uma fase de grupos de dezesseis equipes, seguida por uma fase eliminatória de oito times.

A estratégia por trás da mudança e as inspirações internacionais da liga

Segundo informações do The Athletic, o formato de pontos bônus será aplicado exclusivamente na primeira fase da competição. Para estruturar e validar a decisão regulamentar, a Football Australia conduziu um processo consultivo minucioso com seus clubes filiados. Além disso, a entidade buscou referências internacionais, consultando a Associação Japonesa de Futebol (JFA) a respeito de sua experiência na J1 100 Year Vision League, organizada durante a transição de calendários no futebol asiático.

Historicamente, a medida também resgata precedentes do próprio esporte no país. A antiga National Soccer League da Austrália já havia utilizado o formato de pontos bônus por pênaltis durante a temporada 1994-95, servindo de base empírica para o comitê gestor atual. O modelo também encontra paralelos modernos em competições internacionais das Américas, como a Leagues Cup disputada entre equipes da Major League Soccer (MLS) e da Liga MX, que por sua vez adaptou o formato originado na MLS NEXT Pro.

O segredo do suco de cereja na Premier League

Adotado por grandes clubes e visto recentemente com craques na Premier League, o suco de cereja azeda virou o suplemento de elite para recuperação muscular. Durante a rodada de abertura do campeonato, atletas como o alemão Florian Wirtz, do Liverpool, e o holandês Sean Steur, do Newcastle, chamaram a atenção ao consumirem a bebida nos gramados, consolidando uma tendência que antes era restrita a modalidades de alto desgaste como o ciclismo profissional.

Do ponto de vista bioquímico, o apelo do suco reside em sua eficácia contra o estresse oxidativo e a inflamação muscular provocada por exercícios intensos. A descoberta científica em torno da variedade de cerejas azedas Montmorency revelou altos índices de polifenóis e antocianinas, que ajudam a atenuar as dores e a fadiga sem bloquear as adaptações biológicas naturais de longo prazo que o corpo precisa para se desenvolver.

A estratégia de consumo, no entanto, exige rigor técnico e não deve ser feita de forma indiscriminada. Especialistas em nutrição esportiva apontam que a substância é administrada de maneira estratégica durante os picos do calendário competitivo, auxiliando tanto na recuperação pós-jogo quanto, por meio de inovações como gomas mastigáveis com melatonina, na melhora da qualidade do sono de atletas submetidos a viagens e exaustivos fusos horários.

Como funciona a regra de pontos bônus na Austrália?

Partidas empatadas no tempo regulamentar vão diretamente para a disputa de pênaltis. O vencedor da disputa leva dois pontos, e o perdedor ganha um ponto.

Existe prorrogação nos empates da Australian Championship?

Não. O regulamento determina que os jogos eliminem o tempo extra e avancem imediatamente para as cobranças de penalidades.

A nova regra vale para todo o campeonato?

O formato de pontos bônus por pênaltis é exclusivo para a primeira fase (fase de grupos) do torneio nacional.

Qual é o objetivo principal da mudança adotada pela liga australiana?

Criar genuína excitação, manter os torcedores engajados até o final e dar aos jogadores experiência em partidas de alta pressão.

O modelo foi inspirado em outras competições?

Sim. A federação consultou a Associação Japonesa de Futebol e baseou-se em experiências anteriores da própria Austrália nos anos 1990 e em torneios como a Leagues Cup.

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