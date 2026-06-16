Terra-média ganha novo reforço: Anya Taylor-Joy se junta ao elenco de 'O Senhor dos Anéis'

A Terra-média acaba de ganhar uma nova estrela. A atriz Anya Taylor-Joy foi confirmada no elenco de "O Senhor dos Anéis: The Hunt for Gollum", próximo filme da franquia inspirada na obra de J. R. R. Tolkien. A informação foi divulgada pela Variety.

A atriz interpretará Seren, uma elfa Sindar do Reino da Floresta. A personagem foi criada especificamente para o longa e não aparece nos livros originais de Tolkien. Segundo a descrição oficial, Seren é uma agente letal e de confiança do rei Thranduil.

Quem é Seren?

Poucos detalhes sobre a personagem foram revelados até o momento. Sabe-se apenas que Seren pertence ao povo dos elfos Sindar e atua diretamente a serviço de Thranduil, governante do Reino da Floresta, personagem que voltará a ser interpretado por Lee Pace.

A criação de uma personagem inédita indica que o filme deverá expandir eventos apenas mencionados nos textos de Tolkien, seguindo a estratégia já adotada em outras produções ambientadas na Terra-média.

A busca por Gollum

Dirigido por Andy Serkis, que também retornará ao papel de Gollum, o longa será ambientado nos anos que antecedem os acontecimentos de "A Sociedade do Anel". A história acompanhará a caçada ao personagem antes que ele revele informações sobre o Um Anel às forças de Sauron.

A trama terá como ponto de partida a missão dada por Gandalf para que Aragorn encontre Gollum, um episódio apenas citado nos livros e nunca explorado em profundidade nas adaptações cinematográficas anteriores.

Elenco mistura veteranos e novidades

Além de Taylor-Joy, o filme contará com o retorno de nomes históricos da franquia. Ian McKellen voltará como Gandalf, enquanto Elijah Wood reprisa o papel de Frodo.

Entre os novos integrantes estão Jamie Dornan, que assumirá o papel de Aragorn, além de Kate Winslet e Leo Woodall em personagens inéditos.

Quando estreia?

"O Senhor dos Anéis: The Hunt for Gollum" está sendo filmado na Nova Zelândia e tem estreia marcada para 17 de dezembro de 2027. O projeto conta com a participação dos veteranos Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, responsáveis pelas trilogias de "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit".