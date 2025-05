Fernanda Torres será estrela em 'Os Corretores', tragicomédia dirigida pelo próprio marido

Rio de Janeiro (RJ)* - A Globo completa 100 anos em 2025. A comemoração aposta forte em uma onda de novas produções no cinema e no streaming. E Fernanda Torres, vencedora do primeiro Globo de Ouro de Melhor Atriz do Brasil e indicada ao Oscar, está na mira da emissora.

Após o sucesso de "Ainda Estou Aqui", que venceu o primeiro Oscar de Melhor Filme Internacional do Brasil e foi assistido por 6 milhões de brasileiros, a atriz vai estrelar em um novo longa-metragem nacional, "Os Corretores", dirigida por Andrucha Waddington, marido da artista.

A tragicomédia imobiliária será produzida pela Conspiração com a Globo Filmes. O anúncio foi feito no palco do Rio2C pelo diretor de produtos digitais da Globo, Manuel Belmar, nesta quarta-feira, 28.

“O Oscar que ganhamos nesse ano com ‘Ainda Estou Aqui’ é um presente de todo o audiovisual brasileiro, não apenas da Globo. E entre as novidades, acabamos de fechar a coprodução da Globo Filmes com a Conspiração para o novo filme de Fernanda Torres”, anunciou Belmar no evento.

Em vídeo enviado para o evento no Rio2C, a atriz agradeceu o carinho do público após o estrondoso sucesso de "Ainda Estou Aqui" e salientou a importância do Globoplay para contar histórias brasileiras.

"É super importante que a gente conte as nossas próprias histórias. O conteúdo que a gente faz aqui, os nossos dramas, nossas comédias, faça sentido. Quando você conta uma história local, ela tem um potencial imenso de se tornar universal", disse.

O que esperar de "Os Corretores"?

O filme ainda está nas etapas iniciais de produção e ainda não tem data de estreia definida. A tragicomédia sobre o mercado imobiliário brasileiro será focada em e um casal de corretores, com Fernanda no papel principal. A Globo ainda não definiu o ator que fará o par da protagonista.

Além da direção de Andrucha, a emissora também confirmou que Fernanda também faz parte do elenco como roteirista.

A atriz tem mergulhado em projetos literários há mais de 15 anos. Em 2013, lançou o livro "Fim", no qual cinco amigos cariocas rememoram as passagens marcantes de suas vidas: festas, casamentos, separações, manias, inibições, arrependimentos. A obra foi adaptada para uma telessérie da TV Globo em 2023, com roteiro assinado por ela.

O longa faz parte da lista de 134 filmes da Globo que já receberam sinal verde para entrar em produção. Ao longo de sua história, a emissora já lançou mais de 500 filmes nos cinemas, com 270 milhões de ingressos vendidos.

Onde assistir a "Ainda Estou Aqui"?

O filme está disponível no streaming da Globoplay.

*A repórter viajou a convite do Rio2C.