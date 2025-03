'Ainda Estou Aqui' é o 7º filme nacional mais visto do século; veja onde assistir

O Oscar de Melhor Filme Internacional foi só a cereja do bolo para que "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, deslanchasse de vez. Nesta segunda-feira, 10, a produção se tornou o sétimo filme nacional mais assistido do século, segundo dados da Comscore.

Com mais de 5,67 milhões de espectadores e cerca de R$ 114 milhões arrecadados, o filme superou nesta segunda-feira o popular “Se Eu Fosse Você 2”, que em 2009 levou 5,63 milhões de espectadores aos cinemas. "Ainda Estou Aqui" também se tornou a terceira maior bilheteria de uma produção nacional desde 2018, atrás somente de "Minha Mãe é uma Peça 3" (2018) e "Nada a Perder" (2019), de acordo com dados da Secretaria de Regulação da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

E a premiação no Oscar deu um novo fôlego para o mês de março: logo após a cerimônia, que ocorreu no dia 2, o filme arrecadou mais R$ 2,53 milhões, vindos de 127 mil ingressos até o dia 6. Já foi responsável por 32% do público de filmes nacionais em 2025, contribuindo para um market share de 30,1% do cinema brasileiro no período.

"Ainda Estou Aqui" está disponível em mais de 500 salas no Brasil e entra 19ª semana em cartaz nesta quinta-feira, 13. Desde a primeira estreia, no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, em setembro, venceu mais de 40 prêmios.

Em breve no streaming

O filme é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures. O filme segue em cartaz nos cinemas e chega ao streaming da Globoplay no dia 6 de abril.

