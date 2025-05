'Saneamento Básico', com Wagner Moura e Fernanda Torres, reestreia nos cinemas nesta quinta

Depois do primeiro Oscar para o Brasil e os recentes prêmios em Cannes, Fernanda Torres e Wagner Moura se tornaram o rosto do cinema nacional. Mas nem todo mundo se lembra que, 18 anos atrás, eles já faziam sucesso (juntos, inclusive) em uma das comédias mais divertidas do país — e que agora voltou aos cinemas.

"Saneamento Básico", de Jorge Furtado, está em cartaz em salas selecionadas a partir desta quinta-feira, 29. A reestreia traz cópias digitais restauradas pela Sessão Vitrine Petrobras e visa resgatar e valorizar o patrimônio audiovisual do país, permitindo que novas gerações tenham acesso a filmes fundamentais da cinematografia nacional no formato original para o qual foram concebidos: o cinema.

Estrelado por Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga e Lázaro Ramos, o filme acompanha os moradores de uma pequena vila de colonização italiana no sul do Brasil que, diante da falta de recursos para construir uma fossa séptica, decidem produzir um filme de ficção para captar uma verba pública destinada à produção audiovisual. A classificação indicativa é 12 anos.

No centro da trama está Fernanda Torres, em uma de suas atuações mais carismáticas e emblemáticas. Intérprete da protagonista Marina, a professora que lidera o projeto do filme-fossa, Fernanda equilibra doçura, determinação e humor.

Na época em que foi lançado, em 2007, vendeu mais de 120 mil ingressos. “Saneamento Básico é uma comédia que tem oito personagens vividos no filme por grandes atores. Eu desafio algum colega a um filme brasileiro com um elenco de tantos e tão bons atores como o Saneamento. E eles brilham numa comédia que fala, como toda comédia, de política”, diz Furtado.

Na luz dos holofotes

A reestreia do filme nos cinemas vem em conjunto com a retomada do setor audiovisual no Brasil, depois da pandemia. O sucesso de "Ainda Estou Aqui", que arrecadou mais de U$ 36 milhões em bilheteria no ano passado, fez com que cerca de 6 milhões de pessoas fossem ao cinema.

E o ano de 2025 trará consigo grandes produções que já fizeram história nos maiores festivais de cinema do mundo: "O Agente Secreto" venceu dois prêmios em Cannes, feito inédito até mesmo para as regras do festival, para Wagner Moura (melhor ator) e Kleber Mendonça Filho (melhor direção). Antes dele, "O Último Azul", com Rodrigo Santoro, estrelou em Berlim e recebeu o Urso de Prata.

"Saneamento Básico" também foi uma escolha estratégica para retorno às salas de cinema. Nos últimos anos, mesmo antes das vitórias de "Ainda Estou Aqui", o filme viralizou nas redes sociais — sobretudo no TikTok, como dicas para a comunidade "TikTokMeFezAssistir".

A distribuição do longa foi feita pela Vitrine Filmes.