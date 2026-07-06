Copa do Mundo dos esports começa nesta segunda com prêmio histórico de US$ 75 milhões

(PARIS) - A Copa do Mundo da FIFA pode ter acabado para a Seleção Brasileira. Por outro lado, a maior competição de esportes eletrônicos do mundo começa nesta segunda-feira, 6 de julho, em Paris.

A Esports World Cup 2026 reúne os principais jogadores e organizações do cenário competitivo em um evento que se estende até 23 de agosto e distribuirá uma premiação total de US$ 75 milhões (cerca de R$ 410 milhões), a maior da história dos esports.

A edição deste ano contará com 25 torneios disputados em 24 modalidades diferentes, reunindo mais de 2.000 atletas e cerca de 200 clubes de dezenas de países. Além dos títulos individuais, as equipes também competem pelo Club Championship, campeonato que premia a organização com melhor desempenho ao longo de todo o evento. Somente essa disputa distribuirá US$ 30 milhões, com US$ 7 milhões destinados ao clube campeão.

Entre os jogos presentes na programação estão League of Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, Valorant, Free Fire, EA Sports FC 26, Apex Legends, PUBG, PUBG Mobile, Rainbow Six Siege, Street Fighter 6, Tekken 8, Honor of Kings, Mobile Legends: Bang Bang, Chess e Fortnite, além de Trackmania, novidade desta edição.

A competição será realizada ao longo de sete semanas, com diferentes modalidades entrando em cena conforme o calendário avança. Na primeira semana, as disputas incluem Dota 2, Valorant, Apex Legends e Fatal Fury: City of the Wolves. League of Legends e Free Fire aparecem na programação da semana seguinte, enquanto Counter-Strike 2 será disputado apenas entre 12 e 23 de agosto, na reta final do campeonato.

O formato mantém o modelo adotado nas últimas edições, em que cada modalidade possui seu próprio torneio e premiação, enquanto os resultados também somam pontos para o ranking geral de clubes. Dessa forma, organizações que competem em diversas modalidades ganham vantagem na corrida pelo título de melhor clube de esports do mundo.

Brasileiros em ação

O Brasil chega ao torneio com representantes em diversas modalidades. Organizações tradicionais como FURIA, paiN Gaming, LOUD, Fluxo, Team Liquid, Imperial, RED Canids e w7m disputam vagas ou entram diretamente em diferentes campeonatos da Esports World Cup, dependendo do jogo. A expectativa também é de participação brasileira em modalidades como Free Fire, Rainbow Six Siege, Counter-Strike 2, Valorant, League of Legends e EA Sports FC 26.

Maior premiação da história

A premiação de US$ 75 milhões supera o recorde estabelecido pela edição anterior e reforça o crescimento financeiro dos esportes eletrônicos. O valor será dividido entre as competições individuais, o Club Championship e bônus destinados aos atletas e organizações participantes.

Além da disputa esportiva, a Esports World Cup também se consolidou como uma das principais vitrines da indústria global de games, reunindo fabricantes, desenvolvedoras, patrocinadores e criadores de conteúdo durante quase dois meses de programação.

*O jornalista viajou a Paris a convite da Esports Foundation.