'Homem-Aranha: Um Novo Dia' arrecada R$ 312,8 milhões e lidera bilheteria no Brasil

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" já soma 13,6 milhões de espectadores no Brasil e alcançou R$ 312,8 milhões em renda, segundo dados da Ancine.

Os números colocam o filme em uma posição de destaque quando comparado a outro dos grandes lançamentos do ano. "Toy Story 5", por exemplo, registrou 8 milhões de espectadores e R$ 176,8 milhões em bilheteria.

Filme da Marvel dispara na frente da animação da Pixar

A diferença financeira entre os dois filmes chega a R$ 136 milhões. A renda de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" é cerca de 77% maior que a de "Toy Story 5".

A vantagem também aparece no número de ingressos vendidos. O longa do Homem-Aranha levou 5,56 milhões de espectadores a mais aos cinemas brasileiros, um público cerca de 69% superior ao registrado pela animação da Pixar.

Líder entre os grandes sucessos de 2026

Em apenas três semanas em cartaz, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" já superou todos os outros grandes sucessos de bilheteria de 2026 no Brasil.

Além de "Toy Story 5", o longa, que estreou em 29 de julho, também superou "Michael", que arrecadou R$ 168,6 milhões, e "O Diabo Veste Prada 2", com R$ 165 milhões.

Veja o ranking dos filmes com maiores bilheterias do Brasil em 2026:

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" — R$ 312,8 milhões; "Toy Story 5" — R$ 176,8 milhões; "Michael" — R$ 168,6 milhões; "O Diabo Veste Prada 2" — R$ 165 milhões; "A Odisseia" — R$ 106.944.875,71 "A Empregada" — R$ 97,2 milhões; "Super Mario Galaxy: O Filme" — R$ 95,5 milhões; "Avatar: Fogo e Cinzas" — R$ 76,6 milhões; "Zootopia 2" — R$ 61,4 milhões; "Todo Mundo em Pânico" — R$ 57,7 milhões; "Minions & Monstros" — R$ 49,2 milhões.

Quatro grandes franquias que ainda chegam aos cinemas em 2026

O calendário de cinema ainda reserva quatro grandes lançamentos de franquias para os próximos meses de 2026. Depois da chegada de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que já domina a bilheteria brasileira, o segundo semestre terá novos capítulos de universos com milhões de fãs: "Vingadores: Doutor Destino", em 17 de dezembro, "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", em 19 de novembro, e "Duna: Parte 3", também em 17 de dezembro.

Além disso, "Se Eu Fosse Você 3" marca o retorno de uma das comédias mais populares do cinema nacional. Com a volta de Glória Pires e Tony Ramos nos papéis principais, o filme tem estreia marcada para 3 de setembro.