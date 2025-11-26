Está ficando calvo? Essa IA com mais de 200 mil usuários pode te ajudar

A ideia para a startup MyHair AI nasceu de uma situação desconfortável vivida pelo empreendedor francês Cyriac Lefort, de 32 anos. Há dois anos, durante um corte de cabelo de rotina em Nova York, seu cabeleireiro olhou para ele e disse: "Você está começando a perder um pouco de cabelo", contou para reportagem da TechCrunch.

A afirmação pegou Lefort de surpresa. "Na minha cabeça, eu não estava ficando careca, e ainda não acho que estou", diz. Mas a simples menção à perda capilar foi suficiente para que ele comprasse o shampoo sugerido pelo profissional. "Qualquer um pode vender qualquer coisa para um homem dizendo que ele está perdendo cabelo", afirma. Assim nasceu a ideia de usar inteligência artificial para ajudar homens a diagnosticar a perda de cabelo com mais precisão.

Como funciona a tecnologia?

Lefort se uniu ao empreendedor Tilen Babnik, de 28 anos, para desenvolver o MyHair AI. Os usuários do aplicativo fotografam suas cabeças e fazem o upload das imagens. A IA analisa as fotos para medir a densidade capilar e detectar sinais precoces de perda de cabelo.

Com o tempo, conforme mais fotos são carregadas, a inteligência artificial acompanha a evolução da condição, permitindo que as pessoas criem rotinas personalizadas de proteção capilar. A plataforma também conecta usuários a especialistas e clínicas com avaliações verificadas.

"Nossa IA diz o que realmente está acontecendo com seu cabelo, combina você com produtos que fazem sentido para o seu tipo de cabelo e explica a ciência por trás deles, incluindo possíveis efeitos colaterais", afirmou Lefort à TechCrunch.

Crescimento rápido

A MyHair AI foi lançada este ano e já conta com mais de 1.000 assinantes e 200.000 contas de usuários. O aplicativo analisou mais de 300.000 fotos de couro cabeludo para treinar sua IA e firmou parcerias com especialistas e clínicas para acelerar as avaliações de pacientes.

O empreendedor agora está focado na expansão. Os planos incluem construir uma plataforma de agendamentos e firmar parcerias com mais clínicas. "Homens se preocupam com duas coisas em sua saúde: disfunção sexual e perda de cabelo", disse Lefort. "Nós abordamos uma das maiores preocupações do dia a dia."