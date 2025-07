Leave-in? Não, Livinho: funkeiro investe R$ 1 milhão em linha de tratamento capilar

A arte vai além da música para MC Livinho. Na visão do funkeiro, é uma forma de expressar identidade e cuidado, algo que ele quer traduzir em seu mais novo empreendimento: a linha de tratamento capilar Livin Therapy Cachos.

Com um investimento pessoal estimado em R$ 1 milhão, a marca foi pensada para atender especialmente aos cabelos cacheados, crespos e ondulados.

Por trás do funkeiro MC Livinho está o paulista Oliver Decesary Santos. Aos 30 anos, já é uma das figuras importantes do funk brasileiro: foi o primeiro pailista do gênero a atingir o topo do Spotify Brasil com o hit "Fazer Falta" e, mais recentemente, se tornou o MC mais escutado do país. São 18,7 milhões de ouvintes mensais.

Assim como MC Hariel, Livinho tem desenvolvido o seu "lado empresário". Sem deixar de lado sua carreira na música, ele abriu a própria gravadora e tornou-se sócio da marca de gin Goly Drink, um investimento no segmento de bebidas premium, ao lado de outros artistas do gênero, como MC Daniel.

Agora, aposta na marca de cosméticos para cabelos crespos e cacheados, que visa atender um público com necessidades parecidas com as suas.

Da inspiração à criação

A ideia não surgiu do acaso. A relação de Livinho com o seu cabelo natural foi o ponto de partida da marca. Ao longo dos anos, ele protagonizou conversas sinceras nas redes sobre os próprios cachos, compartilhando dicas de fortalecimento e saúde capilar, o cantor relatava sua dificuldade com produtos para fortificar os fios, dar brilho e tirar oleosidade, fruto de sua experiência com queda e busca por autoestima. “Eu sou o cartão de visita da minha marca”, explica.

De acordo pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 56% da população brasileira é constituída por negros. Mais de 70% das brasileiras têm cabelos crespos ou cacheados, segundo o Instituto Beleza Natural.

Uma das grandes marcas do mercado, Salon Line, fatura aproximadamente R$ 125 milhões por ano, segundo levantamento da Close-Up International.

Outra história de sucesso é a da mineira Skala. Após bombar nos EUA, anunciou uma fusão com a gigante de cosméticos Lola. A marca brasileira, que também foca nas cacheadas, superou os R$ 500 milhões em faturamento em 2024.

A demanda é alta, o ambiente é competitivo, mas Livinho quer que sua linha não seja “só mais um shampoo”, mas sim uma solução de tratamento capilar completa e vai em busca disso.

Os produtos incluem xampu em borrifador, condicionador em spray e ativador de cachos.

A marca surgiu em parceria com a KEYS Cosmetics, empresa brasileira de cosméticos que também foca em cabelos cacheados, crespos e ondulados.

Aliado ao consumidor

A linha foi desenvolvida com foco no público que busca definição e fortalecimento dos fios, principalmente para cabelos ondulados, cacheados e crespos, um nicho ainda pouco atendido por grandes marcas.

Livinho também apostou em uma experiência única de cocriação com seus fãs. Para isso, ele promoveu uma ação inédita nas redes sociais, convidando seguidores para testar os produtos em sua casa.

A interação pessoal com os fãs foi uma estratégia que gerou grande engajamento e afinidade com a marca, antes mesmo do lançamento oficial.

Cuidado sem exageros

A Livin Therapy Cachos foge das classificações convencionais de luxo ou acessibilidade, com Livinho afirmando que o foco é oferecer um tratamento capilar de qualidade para todos. Os produtos variam de R$ 79,90 a R$ 310.

"Não é luxo, nem acessível. É cuidado de verdade", diz o MC.

A marca também oferece conteúdos educativos sobre como cuidar corretamente dos cabelos, com atenção especial ao público masculino, que é frequentemente negligenciado nas linhas de produtos capilares. A proposta é uma linha que une tecnologia, qualidade e educação.