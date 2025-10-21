Qual graduação escolher para trabalhar com inteligência artificial?

A busca por uma graduação que permita trabalhar com inteligência artificial tem crescido exponencialmente no Brasil e no mundo. Com o avanço das tecnologias digitais e a automação transformando todos os setores da economia, o mercado de trabalho passou a exigir profissionais que unam visão estratégica, domínio analítico e capacidade de tomar decisões orientadas por dados.

Segundo dados da consultoria McKinsey, até 2030, mais de 70% das empresas globais devem adotar pelo menos uma aplicação de IA em suas operações. Isso significa que trabalhar com inteligência artificial deixará de ser exclusividade de programadores e passará a ser uma competência essencial em diversas áreas — especialmente na administração e gestão de negócios.

É por isso que a graduação para quem quer trabalhar com inteligência artificial mais indicada não é apenas a de ciência da computação, como muitos pensam, mas também a de Administração. O curso oferece uma formação completa para quem quer compreender como a IA impacta os modelos de negócio, a produtividade e a competitividade das empresas.

Durante a graduação, o aluno desenvolve habilidades em análise de dados, economia digital, inovação e transformação tecnológica, preparando-se para atuar na interseção entre gestão e tecnologia.

As disciplinas abordam desde estratégia empresarial e finanças inteligentes até uso de algoritmos para tomada de decisão e otimização de processos, tornando o profissional apto a liderar projetos baseados em IA em qualquer setor.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, as habilidades em IA e análise de dados estão entre as cinco mais valorizadas do futuro. Assim, optar por uma graduação que permita trabalhar com inteligência artificial que equilibre gestão, inovação e tecnologia é um diferencial competitivo para quem deseja ocupar cargos de liderança em empresas que utilizam sistemas automatizados e soluções preditivas.

Além disso, essa formação prepara o aluno para lidar com desafios reais do mercado, como o uso ético de algoritmos, a interpretação de relatórios gerados por IA e a integração de ferramentas inteligentes em processos empresariais. Ao final do curso, o profissional é capaz de alinhar tecnologia e estratégia, tornando-se indispensável em organizações data-driven.

Em um cenário onde a IA redefine profissões, a graduação para trabalhar com inteligência artificial ideal é aquela que ensina o profissional a pensar como um estrategista digital — alguém que entende de negócios, mas também domina as ferramentas tecnológicas que impulsionam o crescimento e a inovação.

Inscreva-se no processo de admissão

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.