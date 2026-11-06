Jão, Joelma e Péricles: veja quem vai cantar no Réveillon da Paulista 2027

Jão, Joelma, Péricles e Dubdogz estão entre os artistas que vão se apresentar no Réveillon da Avenida Paulista 2027, em São Paulo, no dia 31 de dezembro de 2026. As atrações foram identificadas pela EXAME a partir de documentos publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

A Prefeitura de São Paulo ainda não divulgou oficialmente o line-up da festa, que terá shows gratuitos para celebrar a chegada de 2027. Os contratos firmados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa confirmam, até o momento, quatro apresentações, que somam R$ 2,75 milhões em contratações.

Os documentos preveem uma apresentação para cada artista na Avenida Paulista, na altura do número 2355, próximo à estação Consolação do Metrô de São Paulo. A programação completa e a ordem dos shows ainda não foram anunciadas pela administração municipal.

Quando serão os shows do Réveillon da Paulista 2027?

As apresentações de Jão, Joelma, Péricles e Dubdogz estão previstas para 31 de dezembro de 2026, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Os despachos de contratação publicados no Diário Oficial da Cidade preveem o show de Jão das 18h30 às 20h e o de Joelma das 21h às 22h30.

Péricles tem apresentação prevista das 23h30 à 1h de 1º de janeiro, no horário da virada.

Para Dubdogz, o despacho registra uma apresentação das 7h às 9h de 31 de dezembro.

Quais artistas já estão confirmados no Réveillon da Paulista 2027?

Até o momento, a EXAME identificou quatro atrações com contratos firmados pela Prefeitura de São Paulo para a festa de Ano-Novo:

Os valores correspondem ao total de cada contrato e incluem despesas necessárias à realização dos espetáculos, como encargos trabalhistas, impostos e taxas. Portanto, não representam necessariamente os valores líquidos recebidos pelos artistas.

Os contratos estabelecem uma apresentação para cada atração em 31 de dezembro de 2026. A existência de outros artistas na programação ainda depende de novas confirmações.

Como é o Réveillon da Avenida Paulista?

O Réveillon na Paulista é uma das principais tradições de fim de ano de São Paulo. A festa reúne apresentações musicais ao longo do dia 31 de dezembro e da madrugada de 1º de janeiro, com acesso gratuito ao público.

A programação costuma combinar artistas de diferentes estilos, como pop, sertanejo, pagode, funk e música religiosa, além de uma contagem regressiva para a chegada do novo ano.

Na virada de 2025 para 2026, a Prefeitura de São Paulo organizou uma programação de aproximadamente 14 horas de música, com apresentações de João Gomes, Belo, Maiara & Maraisa, Ana Castela, Simone Mendes e Latino.

O evento também contou com atrações religiosas, como Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi e o grupo Colo de Deus. Simone Mendes foi a artista responsável pela contagem regressiva para 2026.

A celebração incluiu ainda 15 minutos de fogos silenciosos, segundo a administração municipal.