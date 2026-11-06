Bitcoin estende forte queda do dia anterior e recua a US$ 75 mil

O bitcoin opera em queda nesta sexta-feira, 6, estendendo as perdas do dia anterior, quando o mercado acionário dos Estados Unidos despencou à tarde pressionado por preocupações com o setor de tecnologia e levou a uma aversão a risco generalizada.

Grandes empresas norte-americanas, como a Qualcomm, tiveram resultados decepcionantes e isso levou a quedas de mais de 10% em suas ações. Ao mesmo tempo, a vitória dos democratas na Câmara e no Senado trouxe expectativas de que os EUA terão uma regulação mais pesada sobre empresas de inteligência artificial e data centers, o que prejudicou as perspectivas para o setor na bolsa.

O índice S&P 500 teve uma queda de 4,3% e o Nasdaq 100 recuou 6,4%, em seu pior pregão desde o crash motivado pela covid-19 em 2020.

Às 12h31 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,4% em um período de 24 horas, cotado a US$ 75.322.

Bitcoin reflete tecnologia

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o movimento do bitcoin reflete principalmente a deterioração do sentimento nos mercados norte-americanos, em especial nos segmentos de tecnologia e inteligência artificial.

"Esse ambiente de maior aversão ao risco também afetou os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista, que registraram saídas líquidas de US$ 430,2 milhões, revertendo as entradas da sessão anterior", afirma Cheung.

Em relatório, a Vault Capital afirma que o sinal a procurar hoje é o descolamento. "Se o Nasdaq fizer nova mínima e o bitcoin segurar os US$ 74.968, é a primeira vez em semanas que ele deixa de ser só tecnologia alavancada. O contrário, o bitcoin perder o fundo com o Nasdaq parado, seria problema dele, não da bolsa", avalia Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Do lado macroeconômico, o Relatório de Emprego dos EUA relativo a outubro revelou a criação de 165 mil vagas, contra 65 mil esperadas. O mercado de trabalho mais aquecido do que o projetado é mais um fator que aumenta as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) eleve os juros norte-americanos para conter a inflação.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 430,2 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA.

Os dois maiores alvos do fluxo vendedor foram o FBTC, da gestora Fidelity, com US$ 199,9 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras; e o IBIT, da BlackRock, com US$ 105 milhões.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 99,9 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 40 para os 31 pontos desde a véspera. Assim, o sentimento do mercado saiu da zona "neutra" e voltou ao patamar de predominância do "medo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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