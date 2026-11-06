Pai de Meghan Markle é preso nos EUA sob suspeita de crime sexual infantil

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, duquesa de Sussex, foi preso nesta sexta-feira, 6, na Flórida, nos Estados Unidos, sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil, segundo o jornal britânico Daily Mail. A detenção ocorreu após denúncias feitas por seu filho, Thomas Markle Jr., e envolve uma investigação conduzida por autoridades de três países.

Antes da prisão, Meghan Markle já havia se pronunciado sobre as acusações contra o pai. Em comunicado enviado ao jornal britânico The Sun, a duquesa afirmou estar abalada com as denúncias e revelou ter recebido, em 2018, informações sobre alegações anteriores envolvendo Thomas.

Segundo o Daily Mail, agentes federais retiraram Markle, de 82 anos, de uma instituição de cuidados para idosos em Lakeland, na Flórida, onde ele vivia. O pai de Meghan nega as acusações feitas pelo filho.

A investigação envolve autoridades dos Estados Unidos, das Filipinas e do México. As suspeitas surgiram após Thomas Markle Jr., meio-irmão de Meghan, afirmar ter encontrado arquivos com imagens de abuso sexual infantil entre os pertences do pai.

O que Meghan Markle disse sobre as acusações contra o pai?

Em manifestação divulgada pelo The Sun antes da prisão de Thomas Markle, Meghan afirmou que uma carta enviada à Polícia Metropolitana de Londres em 2018 já apresentava alegações contra seu pai.

Segundo a duquesa, o documento foi encaminhado à unidade responsável pela proteção da família real britânica e posteriormente compartilhado com ela. Meghan declarou ter recebido garantias de que as informações estavam sendo investigadas pelas autoridades.

A duquesa também relacionou as informações recebidas à decisão de manter o pai afastado de seus filhos, Archie e Lilibet.

Meghan e Thomas estão afastados desde 2018, ano em que ela se casou com o príncipe Harry. Na época, o pai da duquesa foi acusado de combinar fotografias com um paparazzo para vendê-las a tabloides. Ele admitiu ao TMZ que havia feito um acordo para permitir que uma agência o fotografasse durante os preparativos para o casamento.

Desde então, Thomas concedeu entrevistas nas quais pediu uma reconciliação com a filha. Ele não teve contato com os netos.

Como começou a investigação contra Thomas Markle?

As acusações foram divulgadas inicialmente pelo The Sun. Thomas Markle Jr. afirmou ter encontrado centenas ou milhares de imagens de abuso sexual infantil em materiais guardados na antiga residência do pai, na cidade de Cebu, nas Filipinas.

Segundo o relato, os arquivos estavam armazenados em caixas com objetos pessoais e equipamentos eletrônicos. Thomas Jr. disse ter ficado horrorizado com o conteúdo e decidido procurar as autoridades, incluindo o FBI, a polícia federal americana.

Algumas das imagens envolveriam meninas de 10 e 11 anos, segundo os relatos publicados pela imprensa. A polícia filipina confirmou ter identificado arquivos explícitos envolvendo menores de idade nos dispositivos submetidos à análise.

A descoberta levou à abertura de uma investigação que também alcançou o México, onde Thomas Markle viveu antes de se mudar para as Filipinas, no início de 2025.

Investigação também chegou ao México

Autoridades mexicanas realizaram uma operação em um depósito na cidade de Rosarito, próxima à fronteira com os Estados Unidos, que teria sido alugado por Thomas Markle em 2017.

De acordo com o Daily Mail, investigadores encontraram computadores, dispositivos de armazenamento, fitas VHS, fotografias e revistas entre os objetos guardados no local. O material foi apreendido para análise.

O depósito teria permanecido fechado depois que Markle deixou o México e se mudou para as Filipinas.

A investigação mexicana também considera a possibilidade de outros crimes, incluindo tráfico de pessoas em circunstâncias agravadas, conforme informações de um mandado judicial obtido pela imprensa britânica.

Ainda não há conclusão pública sobre o conteúdo de todos os equipamentos recolhidos nem sobre a eventual responsabilidade de Thomas Markle pelos arquivos encontrados.

Thomas Markle nega acusações feitas pelo filho

Thomas Markle nega as acusações e classificou as denúncias apresentadas pelo filho como mentiras.

Em declarações ao Daily Mail, ele afirmou estar chocado com as alegações e negou ter cometido os atos atribuídos a ele. Markle também contestou a existência de material ilegal sob sua responsabilidade e disse não compreender por que o filho estaria tentando prejudicá-lo.

Samantha Markle, meia-irmã de Meghan, também saiu em defesa do pai. Ao Daily Mail, ela questionou as acusações e afirmou acreditar que Thomas Jr. estaria agindo por interesses pessoais.

Mark Phillips, companheiro de Samantha, rejeitou as denúncias em entrevista ao Page Six.

Thomas Jr., por sua vez, sustenta que procurou as autoridades após encontrar os arquivos entre os pertences da família. Segundo ele, a decisão de denunciar o próprio pai foi motivada pela gravidade do material descoberto.