Quais são as músicas mais ouvidas do Brasil? Sertanejo domina o Spotify, mas funk lidera a Billboard

O sertanejo e o funk brasileiro dividem espaço entre as músicas mais ouvidas do país nesta semana. No Spotify Brasil, “Só Com Ela - Ao Vivo”, de Murilo Huff e Matheus Fernandes, aparece na liderança. Já no Billboard Brasil Hot 100, o primeiro lugar pertence a “Cuida do Pet”.

No Spotify, o sertanejo ocupa quatro das dez primeiras posições. Funk, rap, dancehall e música religiosa também aparecem entre os gêneros presentes no ranking. Na Billboard, o sertanejo domina seis das dez primeiras colocações, enquanto o funk aparece com quatro faixas.

Sertanejo lidera o Spotify Brasil

O Top 10 do Spotify Brasil é liderado por “Só Com Ela - Ao Vivo”, parceria de Murilo Huff com Matheus Fernandes. Na sequência aparecem “AH, JESUS / CORAÇÃO IGUAL AO TEU”, de Julliany Souza, e “Beatriz”, de 2ZDinizz, Leborato e HHR.

O sertanejo também está representado por “Cadeira Cativa - Ao Vivo”, de Zé Neto & Cristiano, “Peão Todo Tatuado”, de Jeninho e Mariana Fagundes, e “Alguns Defeitos”, de Léo Foguete e Panda.

O funk aparece em três posições, com “EXAGERADO”, “Cuida do Pet” e “Pau Pra Toda Obra”. A lista ainda conta com “Sal Grosso”, parceria de Anitta e KBrum marcada pelo dancehall, e com o rap “Beatriz”.

Confira o top 10 do Spotify Brasil:

“Só Com Ela - Ao Vivo” - Murilo Huff e Matheus Fernandes “AH, JESUS / CORAÇÃO IGUAL AO TEU” - Julliany Souza “Beatriz” - 2ZDinizz, Leborato e HHR “Sal Grosso” - Anitta e KBrum “EXAGERADO” - MC Jvila, MC Meno K, MC Rodrigo do CN e DJ Glenner “Cuida do Pet” - Oldilla, MC Iguinho CT, MC Willian, Aaron Modesto, MC Negão Original, DU'L e DJ Aladin GDB “Cadeira Cativa - Ao Vivo” - Zé Neto & Cristiano “Pau Pra Toda Obra” - MC Jacaré, MC Ryan SP, MC IG e MC Lele JP “Peão Todo Tatuado” - Jeninho e Mariana Fagundes “Alguns Defeitos” - Léo Foguete e Panda

Sertanejo domina ranking da Billboard

Já na Billboard Brasil, o gênero mais presente no top 10 é o sertanejo. São seis músicas no ranking, contra quatro do funk.

Ainda assim, o primeiro lugar é de “Cuida do Pet”, de Oldilla, MC Iguinho CT, MC Willian, Aaron Modesto, MC Negão Original, DU'L e DJ Aladin GDB. A faixa também aparece no Spotify Brasil, mas ocupa a sexta posição na plataforma.

Na segunda posição aparece “Peão Todo Tatuado”, de Jeninho e Mariana Fagundes. A música combina elementos do sertanejo, do funk e da música eletrônica.

“Cadeira Cativa”, de Zé Neto & Cristiano, completa o pódio. A canção faz parte do projeto audiovisual “Vocês & Deus”, gravado pela dupla no Rio de Janeiro.

O sertanejo ainda aparece com “Eu Te Seguro”, de Panda e MJ Records; “Só Com Ela”, de Murilo Huff e Matheus Fernandes; “Saudade Estranha”, de Murilo Huff; e “Ignora”, de Felipe e Rodrigo.

Além de “Cuida do Pet”, o funk está representado por “Pau Pra Toda Obra”, “Famoso Ímã | O Poderoso Chefão” e “Diário de um Cafajeste”.

Confira o Top 10 Billboard Brasil Hot 100: