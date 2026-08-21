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Quais são as músicas mais ouvidas do Brasil? Sertanejo domina o Spotify, mas funk lidera a Billboard

“Cuida do Pet” aparece no topo das duas paradas, enquanto funk, sertanejo e arrocha disputam espaço entre as músicas mais ouvidas do país

Top 10 Spotify e Billboard: Rankings revelam domínio do funk nas plataformas e mostram quais músicas ganharam força ao longo da última semana (Reprodução / @zenetoecristiano/Instagram)

Top 10 Spotify e Billboard: Rankings revelam domínio do funk nas plataformas e mostram quais músicas ganharam força ao longo da última semana (Reprodução / @zenetoecristiano/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 10h01.

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O sertanejo e o funk brasileiro dividem espaço entre as músicas mais ouvidas do país nesta semana. No Spotify Brasil, “Só Com Ela - Ao Vivo”, de Murilo Huff e Matheus Fernandes, aparece na liderança. Já no Billboard Brasil Hot 100, o primeiro lugar pertence a “Cuida do Pet”.

No Spotify, o sertanejo ocupa quatro das dez primeiras posições. Funk, rap, dancehall e música religiosa também aparecem entre os gêneros presentes no ranking. Na Billboard, o sertanejo domina seis das dez primeiras colocações, enquanto o funk aparece com quatro faixas.

Sertanejo lidera o Spotify Brasil

O Top 10 do Spotify Brasil é liderado por “Só Com Ela - Ao Vivo”, parceria de Murilo Huff com Matheus Fernandes. Na sequência aparecem “AH, JESUS / CORAÇÃO IGUAL AO TEU”, de Julliany Souza, e “Beatriz”, de 2ZDinizz, Leborato e HHR.

O sertanejo também está representado por “Cadeira Cativa - Ao Vivo”, de Zé Neto & Cristiano, “Peão Todo Tatuado”, de Jeninho e Mariana Fagundes, e “Alguns Defeitos”, de Léo Foguete e Panda.

O funk aparece em três posições, com “EXAGERADO”, “Cuida do Pet” e “Pau Pra Toda Obra”. A lista ainda conta com “Sal Grosso”, parceria de Anitta e KBrum marcada pelo dancehall, e com o rap “Beatriz”.

Confira o top 10 do Spotify Brasil:

  1. “Só Com Ela - Ao Vivo” - Murilo Huff e Matheus Fernandes
  2. “AH, JESUS / CORAÇÃO IGUAL AO TEU” - Julliany Souza
  3. “Beatriz” - 2ZDinizz, Leborato e HHR
  4. “Sal Grosso” - Anitta e KBrum
  5. “EXAGERADO” - MC Jvila, MC Meno K, MC Rodrigo do CN e DJ Glenner
  6. “Cuida do Pet” - Oldilla, MC Iguinho CT, MC Willian, Aaron Modesto, MC Negão Original, DU'L e DJ Aladin GDB
  7. “Cadeira Cativa - Ao Vivo” - Zé Neto & Cristiano
  8. “Pau Pra Toda Obra” - MC Jacaré, MC Ryan SP, MC IG e MC Lele JP
  9. “Peão Todo Tatuado” - Jeninho e Mariana Fagundes
  10. “Alguns Defeitos” - Léo Foguete e Panda

Sertanejo domina ranking da Billboard

Já na Billboard Brasil, o gênero mais presente no top 10 é o sertanejo. São seis músicas no ranking, contra quatro do funk.

Ainda assim, o primeiro lugar é de “Cuida do Pet”, de Oldilla, MC Iguinho CT, MC Willian, Aaron Modesto, MC Negão Original, DU'L e DJ Aladin GDB. A faixa também aparece no Spotify Brasil, mas ocupa a sexta posição na plataforma.

Na segunda posição aparece “Peão Todo Tatuado”, de Jeninho e Mariana Fagundes. A música combina elementos do sertanejo, do funk e da música eletrônica.

Cadeira Cativa”, de Zé Neto & Cristiano, completa o pódio. A canção faz parte do projeto audiovisual “Vocês & Deus”, gravado pela dupla no Rio de Janeiro.

O sertanejo ainda aparece com “Eu Te Seguro”, de Panda e MJ Records; “Só Com Ela”, de Murilo Huff e Matheus Fernandes; “Saudade Estranha”, de Murilo Huff; e “Ignora”, de Felipe e Rodrigo.

Além de “Cuida do Pet”, o funk está representado por “Pau Pra Toda Obra”, “Famoso Ímã | O Poderoso Chefão” e “Diário de um Cafajeste”.

Confira o Top 10 Billboard Brasil Hot 100:

  1. “Cuida do Pet” - Oldilla, MC Iguinho CT, MC Willian, Aaron Modesto, MC Negão Original, DU'L e DJ Aladin GDB
  2. “Peão Todo Tatuado” - Jeninho e Mariana Fagundes
  3. “Cadeira Cativa” - Zé Neto & Cristiano
  4. “Pau Pra Toda Obra” - MC Jacaré, MC Ryan SP, MC IG e MC Lele JP
  5. “Eu Te Seguro” - Panda e MJ Records
  6. “Só Com Ela” - Murilo Huff e Matheus Fernandes
  7. “Saudade Estranha” - Murilo Huff
  8. “Famoso Ímã | O Poderoso Chefão” - MC Lele JP, MC Poze do Rodo, MC Leozinho ZS e DJ Gordinho da VF
  9. “Diário de um Cafajeste” - DJ Oreia, MC Lele JP, MC Meno K, MC Ryan SP, MC Tuto e MC Negão Original
  10. “Ignora” - Felipe e Rodrigo
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