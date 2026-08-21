Quais são as músicas mais ouvidas do Brasil? Sertanejo domina o Spotify, mas funk lidera a Billboard

Top 10 Spotify e Billboard: Rankings revelam domínio do funk nas plataformas e mostram quais músicas ganharam força ao longo da última semana (Reprodução / @zenetoecristiano/Instagram)
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Publicado em 21 de agosto de 2026 às 10h01.
O sertanejo e o funk brasileiro dividem espaço entre as músicas mais ouvidas do país nesta semana. No Spotify Brasil, “Só Com Ela - Ao Vivo”, de Murilo Huff e Matheus Fernandes, aparece na liderança. Já no Billboard Brasil Hot 100, o primeiro lugar pertence a “Cuida do Pet”.
No Spotify, o sertanejo ocupa quatro das dez primeiras posições. Funk, rap, dancehall e música religiosa também aparecem entre os gêneros presentes no ranking. Na Billboard, o sertanejo domina seis das dez primeiras colocações, enquanto o funk aparece com quatro faixas.
O Top 10 do Spotify Brasil é liderado por “Só Com Ela - Ao Vivo”, parceria de Murilo Huff com Matheus Fernandes. Na sequência aparecem “AH, JESUS / CORAÇÃO IGUAL AO TEU”, de Julliany Souza, e “Beatriz”, de 2ZDinizz, Leborato e HHR.
O sertanejo também está representado por “Cadeira Cativa - Ao Vivo”, de Zé Neto & Cristiano, “Peão Todo Tatuado”, de Jeninho e Mariana Fagundes, e “Alguns Defeitos”, de Léo Foguete e Panda.
O funk aparece em três posições, com “EXAGERADO”, “Cuida do Pet” e “Pau Pra Toda Obra”. A lista ainda conta com “Sal Grosso”, parceria de Anitta e KBrum marcada pelo dancehall, e com o rap “Beatriz”.
Já na Billboard Brasil, o gênero mais presente no top 10 é o sertanejo. São seis músicas no ranking, contra quatro do funk.
Ainda assim, o primeiro lugar é de “Cuida do Pet”, de Oldilla, MC Iguinho CT, MC Willian, Aaron Modesto, MC Negão Original, DU'L e DJ Aladin GDB. A faixa também aparece no Spotify Brasil, mas ocupa a sexta posição na plataforma.
Na segunda posição aparece “Peão Todo Tatuado”, de Jeninho e Mariana Fagundes. A música combina elementos do sertanejo, do funk e da música eletrônica.
“Cadeira Cativa”, de Zé Neto & Cristiano, completa o pódio. A canção faz parte do projeto audiovisual “Vocês & Deus”, gravado pela dupla no Rio de Janeiro.
O sertanejo ainda aparece com “Eu Te Seguro”, de Panda e MJ Records; “Só Com Ela”, de Murilo Huff e Matheus Fernandes; “Saudade Estranha”, de Murilo Huff; e “Ignora”, de Felipe e Rodrigo.
Além de “Cuida do Pet”, o funk está representado por “Pau Pra Toda Obra”, “Famoso Ímã | O Poderoso Chefão” e “Diário de um Cafajeste”.