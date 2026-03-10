Do Carnaval aos Ensaios da Anitta, quem são os sócios por trás dos maiores eventos de SP

São Paulo tem um dos mercados de eventos mais movimentados do país. Em praticamente todos os finais de semana, a cidade recebe festivais, festas, experiências e ativações de marcas que mobilizam milhares de pessoas.

Para o público, o que aparece é o show, a música e a experiência. Mas, por trás desse circuito, existe uma engrenagem complexa e robusta, que envolve meses de planejamento, negociação com artistas, patrocínios e logística.

Parte dessa máquina é operada pela InHaus, empresa que vem ganhando espaço no setor de entretenimento e marketing ao vivo na capital paulista.

A agência é comandada pelos sócios Juliano Libman e Luiz Restiffe, que transformaram uma iniciativa criada na escola, quando os dois tinham menos de 20 anos, em um negócio consolidado no mercado de eventos. Só em 2025, mais de 550 mil pessoas passaram por projetos organizados pela empresa.

Camarote Essepê e Camarote Samba, no Sambódromo do Anhembi, estão entre os eventos de Carnaval organizados pela InHaus em São Paulo (Divulgação)

No portfólio, há grandes eventos bem conhecidos do público paulistano: Ensaios da Anitta, Camarote Essepê e Camarote Samba – ambos no Carnaval do Sambódromo do Anhembi –, além dos festivais Nômade e Farraial. E, apesar do sucesso, tudo começou de maneira informal ainda na adolescência.

De festas entre amigos a um negócio estruturado

“A gente se conheceu ainda no colégio”, lembra Libman. “Na época, o grêmio estudantil precisava arrecadar dinheiro. A solução foi organizar eventos.”

Sem experiência, os dois recorreram a uma produtora para cuidar da organização da festa. O episódio, porém, trouxe um aprendizado sobre como funcionava o setor. “Quando vimos que todo o resultado financeiro ficou com a empresa, resolvemos fazer por conta própria”, conta Libman.

A dupla, então, decidiu apostar com tudo na ideia. Aos poucos, os eventos ganharam escala: o público aumentou, as produções ficaram mais elaboradas e ficou claro que aquilo já ia além de iniciativas pontuais de jovens na escola.

“Quando vimos que dava para organizar melhor os eventos e ter resultado, percebemos que aquilo poderia virar um negócio”, explica Restiffe. Foi nesse momento que a atividade começou a se estruturar como empresa.

O Farraial, festival de música sertaneja realizado em São Paulo, faz parte do portfólio de eventos produzidos pela InHaus (Rafael Strabelli)

A virada para uma operação maior

Com o tempo, os projetos ficaram maiores. Foi também nesse período que os sócios passaram a testar diferentes formatos dentro do entretenimento. Antes de chegar ao modelo atual, a dupla passou por experiências diversas dentro do setor, da gestão de casas noturnas à gastronomia e hospitalidade.

“Nosso negócio sempre esteve ligado ao entretenimento. Mas fomos experimentando diferentes frentes até entender onde conseguia gerar mais valor”, afirma Libman.

Com o crescimento da operação, o portfólio se diversificou. Além da produção de festas, a empresa passou a atuar em agenciamento artístico, live marketing e projetos de conteúdo – áreas que hoje compõem a estrutura da agência.

Produzir eventos dessa escala exigiu também uma operação que começa muito antes da abertura dos portões. São mais de 100 pessoas que trabalham na agência com planejamento de cenografia, experiência do público, negociação com patrocinadores, curadoria artística e operação logística.

Os Ensaios da Anitta reúnem público na capital paulista e fazem parte do portfólio de grandes eventos organizados pela InHaus (Rafael Strabelli)

Rotina intensa e olhar para o futuro

Apesar do crescimento, a lógica que guiou o início da empresa continua presente no modelo de negócio: buscar formatos de entretenimento que combinem experiência, música, gastronomia e ativações de marca.

“O mercado mudou muito nos últimos anos”, diz Restiffe. “As marcas querem estar mais próximas do público e os eventos viraram um espaço importante para criar essa conexão.”

De olho nesse movimento, a InHaus pretende ampliar sua atuação nos próximos anos. Os planos incluem expandir o portfólio de eventos e desenvolver novos formatos de experiências dentro do universo do entretenimento ao vivo.

A aposta dos sócios é que a demanda por esse tipo de projeto continue crescendo e que a empresa consiga acompanhar esse ritmo com novas iniciativas dentro e fora de São Paulo.