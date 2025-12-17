Netflix aposta em videocasts exclusivos para aumentar audiência diurna

Em meio às negociações para concluir a aquisição da Warner Bros. Discovery, a Netflix anunciou, nesta terça-feira, 16, um acordo com a iHeartMedia para expandir a oferta de videocasts no serviço de streaming. A parceria não só aumenta a presença da plataforma no universo dos podcasts, como também retira conteúdo de seu rival YouTube.

Por meio do acordo, pelo menos 15 podcasts produzidos pela iHeartMedia terão os vídeos de seus episódios publicados exclusivamente na Netflix a partir de 2026.

Entre os podcasts incluídos, estão nomes como “The Breakfast Club”, programa de rádio popular, atualmente com seis milhões de inscritos no YouTube, “My Favorite Murder”, do gênero true crime, e shows comandados pelos comediantes Chelsea Handler e Bobby Bones.

Anteriormente, a Netflix já havia fechado um acordo similar com Spotify Studios e The Ringer, garantindo a exibição de vídeos de 16 podcasts a partir de 2026.

Embora a versão em áudio dos podcasts da iHeartMedia continue disponível em outras plataformas, o foco da Netflix, segundo o New York Times, é aumentar sua audiência diurna, especialmente com a queda de popularidade de programas de TV tradicionais. A empresa enxerga os videocasts como uma forma de preencher o espaço cultural deixado por programas como The Today Show ou The View, que vêm enfrentando declínio no público nos últimos anos.

Nesse sentido, a Netflix tem se concentrado em podcasts esportivos e de entretenimento, com exceção de The Breakfast Club, que ocasionalmente aborda temas políticos. Mais podcasts são aguardados nos próximos meses.

Por enquanto, a Netflix ainda não fechou acordos com shows politicamente orientados, como “The Joe Rogan Experience” ou “The Tucker Carlson Show”, dominantes nas paradas de sucesso de podcast.

Riscos da mudança

No entanto, a mudança para a plataforma de streaming não está isenta de riscos. Executivos de podcasts de grande audiência disseram ao New York Times que os ganhos publicitários gerados pelos vídeos no YouTube tornam os acordos exclusivos menos atraentes.

Os episódios na Netflix incluirão anúncios lidos pelos apresentadores, mas, diferentemente do YouTube, publicidade não será exibida antes ou durante o programa – o que, por outro lado, pode ser uma vantagem para o consumidor final.