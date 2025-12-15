5ª temporada de 'Emily em Paris' estreia nesta semana; veja tudo que sabemos

'Emily em Paris': nova temporada terá mais episódios na Itália (Stefano Mazzola/GC Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09h36.
A quinta temporada de "Emily em Paris" estreia na Netflix nesta quinta-feira, 18 de dezembro, trazendo novos cenários, conflitos amorosos e desafios profissionais para a protagonista vivida por Lily Collins.
Criada por Darren Star, também responsável por "Sex and the City", a série acompanha a trajetória de uma jovem americana que se muda para Paris para trabalhar com campanhas de moda e lifestyle.
Agora em Roma, a personagem enfrenta novos obstáculos profissionais enquanto tenta construir um relacionamento amoroso mais equilibrado.
Na nova leva de episódios, "Emily deixa Paris" e se muda para Roma, onde assume um novo posto profissional e inicia um romance com Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini. A mudança marca uma tentativa de reequilibrar sua vida pessoal e profissional.
Segundo a própria Lily Collins, este é o momento de explorar uma Emily “mais leve e com melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal”, graças à relação com Marcello.
O criador da série reforçou que a química entre os dois seguirá sendo parte importante da temporada, mas não descartou novos conflitos envolvendo Gabriel e Alfie.
Segundo a Netflix, os episódios mostram Emily adotando o estilo de vida romano e também abrindo espaço para novas tramas, como a chegada de uma personagem misteriosa vivida por Minnie Driver.
Ainda assim, Paris continua parte do enredo, já que a protagonista deve transitar entre os escritórios da Agence Grateau nas duas cidades.
Além de Lily Collins, os novos episódios contam com o retorno de nomes já conhecidos do público, como Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) e Lucien Laviscount (Alfie).
Já Camille Razat não retorna ao papel de Camille. Em abril, a atriz informou que sua personagem teve o arco concluído, embora tenha deixado aberta a possibilidade de uma futura participação.