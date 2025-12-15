5ª temporada de 'Emily em Paris' estreia nesta semana; veja tudo que sabemos

A quinta temporada de "Emily em Paris" estreia na Netflix nesta quinta-feira, 18 de dezembro, trazendo novos cenários, conflitos amorosos e desafios profissionais para a protagonista vivida por Lily Collins.

Criada por Darren Star, também responsável por "Sex and the City", a série acompanha a trajetória de uma jovem americana que se muda para Paris para trabalhar com campanhas de moda e lifestyle.

Agora em Roma, a personagem enfrenta novos obstáculos profissionais enquanto tenta construir um relacionamento amoroso mais equilibrado.

Sobre o que é a 5ª temporada de 'Emily em Paris'

Na nova leva de episódios, "Emily deixa Paris" e se muda para Roma, onde assume um novo posto profissional e inicia um romance com Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini. A mudança marca uma tentativa de reequilibrar sua vida pessoal e profissional.

Segundo a própria Lily Collins, este é o momento de explorar uma Emily “mais leve e com melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal”, graças à relação com Marcello.

O criador da série reforçou que a química entre os dois seguirá sendo parte importante da temporada, mas não descartou novos conflitos envolvendo Gabriel e Alfie.

Segundo a Netflix, os episódios mostram Emily adotando o estilo de vida romano e também abrindo espaço para novas tramas, como a chegada de uma personagem misteriosa vivida por Minnie Driver.

Ainda assim, Paris continua parte do enredo, já que a protagonista deve transitar entre os escritórios da Agence Grateau nas duas cidades.

Quais atores estão na 5ª temporada

Além de Lily Collins, os novos episódios contam com o retorno de nomes já conhecidos do público, como Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) e Lucien Laviscount (Alfie).

Já Camille Razat não retorna ao papel de Camille. Em abril, a atriz informou que sua personagem teve o arco concluído, embora tenha deixado aberta a possibilidade de uma futura participação.

Onde assistir a 5ª temporada de 'Emily em Paris'

A 5ª temporada de "Emily em Paris" chega com exclusividade à Netflix em 18 de dezembro, quando todos os episódios serão disponibilizados no catálogo. Todas as temporadas anteriores estão na plataforma.

Veja o trailer da 5ª temporada de 'Emily em Paris'