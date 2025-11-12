'Brasil foi incumbido de estabelecer ao mundo novas esperanças', diz Gilberto Gil

Belém (PA) - Caminhamos perigosamente para a "porta do abismo", mas o Brasil foi incumbido de estabelecer para o mundo novas esperanças. A declaração é de ninguém menos que Gilberto Gil, símbolo da cultura brasileira com um vasto legado na luta ambiental e social.

Fugindo de qualquer passividade, Gil foi categórico sobre a necessidade de ação: "A espera é ativa e não passiva", frisou.

O artista fez uma aparição surpresa nesta quarta-feira, 12, em um evento sobre bioeconomia da Casa CASE em Belém do Pará, em meio às discussões acaloradas da COP30 que definem o futuro climático.

Aos 83 anos, trouxe uma reflexão profunda sobre responsabilidade geracional, ação climática e o papel singular do Brasil diante da crise ambiental global.

Há décadas ele utiliza sua arte e voz para defender a igualdade, a preservação e a democratização cultural, defendendo que "conservar a natureza é conservar a cultura".

Em conversa marcada pela poesia e pela urgência, Gil conectou o legado cultural brasileiro com os maiores desafios atuais.

"O fato de estarmos reunidos aqui em Belém, é sintoma dessa responsabilidade que o Brasil assume", afirmou o artista. Para Gil, sediar a COP30 no coração da Amazônia não é coincidência.

"Aqui estamos no centro da riqueza humana. Aliás, a floresta também tem uma contribuição social muito forte, aprendemos dia após dia", complementou.

Cultura e natureza indissociáveis

Gil também apresentou sua visão sobre a relação entre preservação ambiental e identidade cultural.

"O hibridismo que foi construído no Brasil acabou criando uma nação e povos muito particulares", disse.

Ele destacou a cultura do país como força motriz para enfrentar os desafios planetários:

"Essa riqueza humana de construir aquilo que tem valor universal como a música brasileira – deviam nos energizar pra pensar o que podemos ser nesse momento futuro que se avizinha tão complexo e desafiador no âmbito climático e ambiental"

Jovens na liderança climática

Uma das reflexões mais potentes foi sobre o equilíbrio necessário para enfrentar a crise climática e o papel das novas gerações. "Como deslocarmos esse passado e esse presente para o futuro?", questionou. A resposta passa por "passar o bastão para os mais jovens".

"Eles precisam crescer com o gosto pelo ímpeto, pelo impulso, mas também o gosto pela contenção, pela capacidade de pegar o acelerador do mundo."

Para o artista, as novas gerações já nascem conscientes de que "estamos caminhando para um abismo perigoso" e defendeu a ação baseada em "mais conhecimento, aprendizado, cuidado, carinho, amor e afeto", declarou.

Em uma mensagem que une esperança com ação, o artista reforçou o propósito da espera ativa: "Esperamos estar representados por todos que vão nos suceder. Nesse sentido da sucessão na vida histórica, na vida criativa é algo fundamental", concluiu.