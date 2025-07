O vilarejo de Great Tew, no interior da Inglaterra, amanheceu transformado neste sábado, 27.

Ruas bloqueadas, segurança reforçada, helicópteros sobrevoando a área. O motivo? O casamento de Eve Jobs, filha caçula de Steve Jobs, com o cavaleiro olímpico britânico Harry Charles.

A cerimônia será realizada na igreja medieval St Michael’s and All Angels, construída em 1170 — e cercada, agora, por tapetes persas de 115 mil reais cada, arranjos florais monumentais e uma operação de segurança digna de chefes de Estado.

Avaliado em mais de R$ 40 milhões, o evento deve durar quatro dias e atrair uma constelação de nomes poderosos.

Estão entre os convidados:

Kamala Harris, ex-vice-presidente dos EUA;

Jennifer Gates, filha de Bill Gates;

a princesa Beatrice;

Jessica Springsteen, filha do cantor Bruce Springsteen;

o designer Jony Ive, braço-direito de Jobs na criação do iPhone.

A grande atração da noite será Elton John, com cachê estimado em R$ 7,5 milhões.

Uma cerimônia digna da realeza britânica — e da elite do Vale do Silício

A escolha do local já diz muito sobre a grandiosidade do evento.

A cerimônia será realizada na St Michael’s and All Angels, uma igreja do século XII, localizada no vilarejo de Great Tew, em Cotswolds, região tradicionalmente associada à aristocracia britânica.

A construção medieval foi transformada para a ocasião com esmero: 20 floristas e cenógrafos trabalharam para decorar o espaço com milhares de rosas vermelhas, galhos de faia, 101 velas no altar e dois tapetes persas de R$ 115 mil, posicionados ao longo do corredor principal.

Apesar da imponência, o casal pagou a taxa padrão para se casar ali: cerca de £675 (aproximadamente R$ 4.700).

"Eles pagaram o valor fixo. Não podemos cobrar mais ou menos", afirmou o vigário responsável pela paróquia, ao Daily Mail.

Mas tudo ao redor foi elevado à potência máxima — com direito a ensaio geral com coral, tendas para proteção da imprensa e seguranças com guarda-chuvas laranja escoltando os noivos.

Helicópteros, jatinhos e hospedagem em hotéis de luxo com diárias de até R$ 5 mil

O casamento de Eve e Harry não se limita à cerimônia na igreja.

É um evento de quatro dias que envolve toda a região.

A recepção acontecerá no hotel Estelle Manor, um resort exclusivo com diárias a partir de £795 (mais de R$ 5 mil) e fama de sediar eventos de altíssimo padrão. Parte dos convidados ficará hospedada no clube Soho Farmhouse, queridinho das celebridades e reduto de nomes como Meghan Markle e os Beckham.

Para chegar lá, nada de carros comuns. A maioria dos convidados mais importantes será transportada de jatinhos privados até o aeroporto de Oxford, e de lá em helicópteros fretados diretamente para os campos da propriedade.

Caminhões com suprimentos e estruturas temporárias já tomaram conta do vilarejo. Um morador local chegou a dizer ao The Sun: “É uma tomada total dos espaços mais luxuosos da região”.

Elton John será a atração principal, com cachê de R$ 7,5 milhões

A grande atração musical do casamento será Sir Elton John.

De acordo com a imprensa britânica, o cantor aceitou fazer uma apresentação exclusiva durante a cerimônia por um cachê estimado em £1 milhão — cerca de R$ 7,5 milhões. O setlist está sendo mantido sob sigilo, mas espera-se que ele toque ao piano alguns de seus maiores sucessos em um ambiente intimista.

O coral da igreja também foi especialmente treinado para o evento e realizou um ensaio completo com os noivos e os padrinhos dois dias antes da cerimônia. Segundo os relatos, o próprio organizador Stanlee Gatti aplaudiu o desempenho do grupo e afirmou: “Estamos prontos. Vai ser um dia maravilhoso”.

Quem são Eve Jobs e Harry Charles: o casal que uniu o Vale do Silício ao mundo equestre britânico

Eve Jobs, 27 anos, é modelo, amazona e formada em ciência, tecnologia e sociedade pela Universidade de Stanford — mesma instituição que formou seus pais.

Considerada uma das “It Girls” da nova geração pela revista Tatler, ela já desfilou na Paris Fashion Week, posou para campanhas da Louis Vuitton e Glossier, e frequenta eventos como o Met Gala e o Vanity Fair Oscar Party.

Harry Charles, 26, é filho do lendário cavaleiro britânico Peter Charles e segue os passos do pai como um dos melhores atletas do hipismo mundial.

Ele foi medalhista olímpico nos Jogos de Paris de 2024 e está entre os top 10 do ranking internacional da Federação Equestre. Os dois se conheceram no universo das competições de salto, assumiram publicamente o relacionamento durante os Jogos Olímpicos e anunciaram o noivado em setembro do ano passado.

Mesmo com fortuna bilionária, Eve não deve herdar o patrimônio de Steve Jobs

Apesar de ser filha de um dos maiores ícones da história da tecnologia, Eve Jobs não deve herdar a fortuna de Steve Jobs. Quando o fundador da Apple morreu, em 2011, sua esposa Laurene Powell Jobs ficou com todo o patrimônio — estimado à época em mais de US$ 10 bilhões.

Em entrevista ao New York Times em 2020, Laurene afirmou que não tem interesse em "acumular ou transferir riqueza" para os filhos.

“Meus filhos sabem disso. Se eu viver o suficiente, a herança termina comigo”, disse. Steve Jobs também teria deixado claro que queria que os filhos construíssem seus próprios caminhos.