SpaceX: ação cai 40% desde o pico e negocia abaixo do preço do IPO

As ações da SpaceX caíram nesta quarta-feira abaixo do preço de IPO de US$ 135, estendendo uma queda que já eliminou mais de US$ 1 trilhão do valor de mercado do conglomerado de Elon Musk desde o pico registrado logo após sua oferta pública recorde, segundo informações do Financial Times.

Em meados de junho, os papéis chegaram a US$ 225, elevando a capitalização de mercado da empresa acima da Amazon nos dias seguintes à captação de US$ 86 bilhões, com avaliação superior a US$ 2 trilhões. Desde então, entretanto, as ações recuaram 40%, reduzindo a participação de 42% de Musk para cerca de US$ 760 bilhões, ante US$ 1,2 trilhão anteriormente. Os títulos de dívida emitidos pela companhia em junho também registraram forte desvalorização.

Fontes ouvidas pelo Financial Times afirmam que este é um momento delicado para os papéis da SpaceX. “Mas não deixamos muito dinheiro na mesa, e quem está comprando são investidores qualificados. Tenho confiança sobre quem está no capital da empresa”, disse um banqueiro ao jornal britânico.

A operação do IPO envolveu mais de 20 bancos de Wall Street, que dividiram US$ 500 milhões em taxas — o maior prêmio de IPO da história. A movimentação também beneficiou grandes instituições financeiras, impulsionadas pela alta das ações ligadas à inteligência artificial (IA).

O desempenho da SpaceX acompanha uma tendência do setor de tecnologia: investidores permanecem cautelosos diante de juros mais altos nos Estados Unidos e da incerteza sobre a lucratividade dos pesados investimentos em IA. No mesmo período, a receita com negociação de ações do Morgan Stanley subiu 70% no segundo trimestre de 2026, refletindo essa mesma onda de especulação.

O lock-up de 366 dias impede que Musk e outros grandes acionistas vendam suas ações nesse período. Os próximos blocos de papéis só poderão ser negociados após a divulgação do primeiro balanço trimestral da empresa, prevista para agosto.

A SpaceX foi recentemente incluída no Nasdaq 100, aproveitando mudanças regulatórias que facilitaram a entrada de novas empresas no índice e devem aumentar o fluxo de investimentos passivos na companhia.

Os novos milionários com a SpaceX

Enquanto o mercado trabalha com a volatilidade, a SpaceX havia levado funcionários a virarem novos milionários.

Imigrante mexicano, Juan Hernandez foi contratado como soldador pela SpaceX em 2015 sem nunca ter ouvido falar da empresa. Como parte da remuneração, recebeu US$ 10 mil em ações. Mais de uma década depois, Hernandez acumula cerca de 6.500 ações. No fechamento do pregão de estreia, com o papel a US$ 160,95, sua participação ultrapassou US$ 1 milhão.

Hoje ele trabalha na Blue Origin, rival da SpaceX fundada por Jeff Bezos, e ensina os três filhos a investir com base no que aprendeu como acionista, de acordo com falas à CBS News.

Em análise da plataforma Hill.com, estima-se que mais de quatro mil funcionários e ex-funcionários da SpaceX podem ter se tornado milionários com o IPO, e cerca de 400 devem acumular US$ 100 milhões.