Vale a pena assinar streaming? Como decidir e gastar menos em 2026

Quase metade dos brasileiros que consomem streaming de vídeo mantém dois ou mais serviços ativos ao mesmo tempo, segundo pesquisa da Nexus. A faixa de gasto mais comum fica entre R$ 51 e R$ 100 por mês — mas quem acumula assinaturas sem controle pode triplicar essa marca, visto que a soma dos planos das sete principais plataformas no Brasil se aproxima dos R$ 300. Com isso, o questionamento deixa de ser se vale a pena assinar um streaming em 2026, mas qual assinar e como economizar nas faturas.

Quanto custa assinar streaming no Brasil em 2026?

Os valores partem de R$ 19,90 nos planos com anúncios e chegam a R$ 66,90 nos premium com 4K. Os preços atualizados dos sete serviços mais populares são:

Netflix : R$ 20,90/mês (padrão com anúncios, Full HD, 2 telas), R$ 44,90 (padrão sem anúncios) e R$ 59,90 (premium, 4K, 4 telas);

: R$ 20,90/mês (padrão com anúncios, Full HD, 2 telas), R$ 44,90 (padrão sem anúncios) e R$ 59,90 (premium, 4K, 4 telas); Disney+: R$ 27,99/mês (com anúncios), R$ 46,90 (padrão) e R$ 66,90 (premium, com ESPN);

HBO Max: R$ 29,90/mês (básico com anúncios), R$ 39,90 (standard) e R$ 55,90 (platinum, 4K);

Prime Video: R$ 19,90/mês ou R$ 166,80/ano, com frete grátis na Amazon e Prime Music;

Globoplay: R$ 22,90/mês (com anúncios) e R$ 39,90 (premium);

Apple TV+: R$ 29,90/mês (plano único, sem anúncios, 4K, até 6 telas);

Paramount+: R$ 34,90/mês (padrão) e R$ 44,90 (premium).

A soma dos planos mais baratos ultrapassa R$ 185 por mês. Com os premium, passa de R$ 340.

Como saber se um streaming vale a pena?

Dois critérios separam uma assinatura útil de um gasto esquecido na fatura do cartão, sendo o primeiro deles o custo por hora assistida. Dividir a mensalidade pelas horas de uso no mês expõe o valor real do serviço. Quem paga R$ 44,90 na Netflix e assiste a quatro horas no mês gasta R$ 11,22 por hora, por exemplo. Se o uso sobe para 20 horas, o custo cai para R$ 2,24.

O segundo é observar o catálogo. Se não há ao menos duas séries ou dois filmes que o assinante pretende começar naquele mês, o serviço pode ser pausado.

Rodízio de assinaturas

O rodízio é a estratégia de manter uma plataforma fixa e alternar as demais conforme os lançamentos. Em vez de pagar por cinco serviços o ano inteiro, o assinante ativa cada um por 30 dias, consome o que planejou e cancela antes da renovação.

Escolha uma plataforma-âncora de uso frequente e valor baixo. O Prime Video (R$ 19,90/mês, com frete grátis) costuma ocupar essa posição;

Monitore os calendários de estreia das demais plataformas. Esperar a temporada completa de uma série acumular episódios permite consumir tudo em um único ciclo;

Ative o serviço desejado, assista e cancele antes da próxima cobrança — a assinatura segue ativa até o fim do período pago;

No mês seguinte, repita com outra plataforma.

Seguindo essa estrutura, o gasto mensal fica entre R$ 40 e R$ 65. Ao longo de 12 meses, a economia pode ultrapassar 60% em relação à manutenção simultânea de todos os serviços.

Planos anuais e combos reduzem o preço?

Planos anuais oferecem desconto de 10% a 25% sobre o valor mensal acumulado. No Prime Video, a assinatura anual sai por R$ 13,90/mês (contra R$ 19,90 na mensal). No Globoplay, o custo efetivo cai para cerca de R$ 16,90. O risco é o compromisso de longo prazo: se o uso cair, o dinheiro já está investido. A recomendação é reservar o anual para a plataforma-âncora.

Combos diluem o custo ao reunir streaming com outros benefícios. O Meli+ Mega (Mercado Livre), por R$ 74,90/mês, inclui Disney+, Netflix, HBO Max e Apple TV+ nos planos com anúncios, além de frete grátis e cashback — a mesma combinação avulsa custaria cerca de R$ 108.

Já o Amazon Prime (R$ 19,90/mês) funciona como combo de fato: soma Prime Video, Prime Music, frete grátis e e-books. Operadoras como Claro, Vivo, TIM e Oi também embutem HBO Max ou Netflix em planos de internet e celular pós-pago — quem já é cliente pode ter um streaming incluso sem custo adicional.

Quando assinar streaming não vale a pena?

O streaming deixa de compensar quando assinaturas renovam mês a mês sem gerar uso. Quem não tolera anúncios e tem orçamento limitado também enfrenta um dilema, já que os planos premium custam o dobro dos básicos com diferença mínima de catálogo.

Para esses perfis, o rodízio é uma boa alternativa. Plataformas gratuitas com publicidade, como Pluto TV e YouTube, complementam o acesso sem custo fixo.