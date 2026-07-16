EUA congelam US$ 131 milhões em criptomoedas ligadas ao Irã

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, confirmou na terça-feira, 14, que o governo americano ordenou o congelamento de mais de US$ 130 milhões em criptomoedas mantidas em carteiras ligadas ao Irã, em meio à escalada das hostilidades no Oriente Médio.

Na terça-feira, o investigador de blockchain Specter apontou para dados on-chain que mostravam que a Tether congelou quatro carteiras Tron contendo US$ 131 milhões em USDT (dólar americano). Bessent confirmou no X que as carteiras estavam ligadas ao Banco Central do Irã.

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“O Departamento do Tesouro dos EUA está empenhado em interromper e enfraquecer as atividades financeiras ilícitas do Irã, incluindo o abuso de ativos digitais”, disse Bessent na terça-feira. “Continuaremos a rastrear o dinheiro de forma rigorosa e a negar ao regime iraniano o acesso aos lucros de seus esquemas de arrecadação ilícita.”

O congelamento de bens ocorre em meio ao colapso do cessar-fogo entre os EUA e o Irã. Os EUA afirmaram ter renovado o bloqueio aos portos iranianos, enquanto o Comando Central das Forças Armadas dos EUA anunciou uma nova onda de ataques contra o Irã. Enquanto isso, as Forças Armadas do Irã alegaram na terça-feira ter realizado ataques com drones contra instalações militares americanas na Base Aérea de Al Azraq, na Jordânia.

A medida segue um congelamento semelhante ocorrido em abril, quando a emissora de stablecoin Tether confirmou ter congelado mais de US$ 344 milhões em USDT a pedido das autoridades americanas .

Em maio, Bessent afirmou que os EUA haviam confiscado cerca de US$ 1 bilhão em criptoativos iranianos como parte da campanha de pressão financeira dos EUA contra o Irã, conhecida como Operação Fúria Econômica, lançada em março de 2025.

“Por meio da Operação Fúria Econômica, o Departamento do Tesouro está interrompendo as redes de aquisição estrangeiras que apoiam os esforços dos militares iranianos para adquirir armas”, disse Bessent em um comunicado em junho.

“O Departamento do Tesouro congelou os ativos do regime iraniano, prejudicou gravemente sua economia e desmantelou a máquina de guerra iraniana. O Departamento do Tesouro não tolerará qualquer apoio às forças armadas iranianas.”

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