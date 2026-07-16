Casinhas coloridas que lembram 'casita' de Bad Bunny ocupam o vão do Masp

Quem passar pela Avenida Paulista nos próximos meses poderá encontrar um cenário que remete imediatamente ao universo visual de Bad Bunny. Casinhas coloridas, ruas estreitas e um pequeno anfiteatro tomaram conta do vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) na instalação "Casa María Lionza", da artista venezuelana Sol Calero.

A obra integra a programação do museu dedicada à América Latina e tem entrada gratuita. Construída com placas de madeira pintadas em tons vibrantes de azul, rosa, verde e amarelo, a instalação é decorada com padrões inspirados em elementos comuns da paisagem latino-americana, como pastilhas e tecidos florais.

A semelhança com o palco da turnê de Bad Bunny, que passou pelo Brasil em fevereiro, chamou a atenção do público. Nos shows, o cantor porto-riquenho utilizou uma vila de pequenas casas coloridas como cenário para reforçar as referências ao cotidiano e à identidade cultural de Porto Rico presentes no álbum vencedor do Grammy Debí Tirar Más Fotos.

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No caso de Sol Calero, porém, a proposta vai além da estética. Segundo a curadora Laura Cosendey, a arquitetura circular da instalação dialoga com formas coletivas de habitação e busca destacar o caráter comunitário dos espaços urbanos latino-americanos.

Enquanto a artista finalizava a pintura da obra, acontecimentos marcantes atravessavam sua trajetória pessoal, como o terremoto que deixou mais de 17 mil pessoas desabrigadas na Venezuela, seu país de origem. Embora atualmente viva em Berlim, Calero incorporou referências ligadas à memória e à cultura venezuelanas na instalação.

Nova fase para o vão livre do Masp

A obra também inaugura uma nova etapa para o vão livre do Masp. Desde que o espaço passou a ser administrado pelo museu, em 2024, por meio de uma concessão de 20 anos da Prefeitura de São Paulo, "Casa María Lionza" é a primeira instalação concebida especialmente para o local e apenas a segunda intervenção artística a ocupá-lo, após O Outro, Eu e os Outros, do colombiano Iván Argote.

Segundo a curadoria, a artista buscou inspiração nas pesquisas de Lina Bo Bardi sobre arquitetura popular latino-americana. As formas circulares da instalação fazem referência à Igreja do Espírito Santo do Cerrado, projetada pela arquiteta em Minas Gerais, reforçando a relação entre o museu e o espaço urbano.

Além de servir como obra de arte, a instalação foi pensada para ser ocupada pelo público. O pequeno anfiteatro, as vielas e as casas coloridas convidam visitantes de diferentes idades a circular, descansar e registrar fotografias no local.

Como visitar 'Casa María Lionza'

Local: Masp – Avenida Paulista, 1.578, São Paulo

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Em cartaz até: Maio de 2027

Horários de funcionamento: