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Nvidia amplia ecossistema de IA física no Japão

Cosmos 3 Edge foi desenvolvido para robôs e sistemas autônomos e reforça a estratégia da Nvidia para expandir a IA física no país

Jensen Huang: CEO da Nvidia anunciou novo investimento no Japão (Benjamin Fanjoy /Getty Images)

Jensen Huang: CEO da Nvidia anunciou novo investimento no Japão (Benjamin Fanjoy /Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 16 de julho de 2026 às 09h19.

A Nvidia anunciou nesta quarta-feira, 16, o Cosmos 3 Edge, um novo modelo de inteligência artificial voltado para robôs e sistemas de visão computacional. A novidade amplia a aposta da empresa no mercado de IA física e reforça sua estratégia de expandir esse ecossistema no Japão.

"A próxima fronteira da IA está no mundo físico, e esta é uma oportunidade única para o Japão", afirmou o CEO da Nvidia, Jensen Huang, em comunicado. "O Japão inventou a manufatura moderna. Agora, tem a oportunidade de reinventá-la para a era das indústrias inteligentes."

O Cosmos 3 Edge pertence à categoria dos chamados modelos mundiais (world models), desenvolvidos para permitir que robôs e agentes autônomos compreendam, interpretem e naveguem por ambientes físicos em tempo real.

Diferentemente dos grandes modelos de linguagem (LLMs), esses sistemas processam diferentes tipos de dados, como imagens, vídeos e informações espaciais, para simular o funcionamento do mundo físico. O lançamento ocorre pouco mais de dois meses após a apresentação do Cosmos 3, em maio.

A iniciativa faz parte da estratégia da Nvidia para fortalecer o ecossistema japonês de IA física por meio de parcerias com empresas locais.

O anúncio também ocorre em um momento de intensificação dos investimentos em inteligência artificial no país.

Em abril, a Microsoft anunciou um aporte de US$ 2,9 bilhões no Japão para ampliar sua infraestrutura de IA, capacitar profissionais e reforçar iniciativas de cibersegurança.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaChips

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