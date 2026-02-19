Harvard reduz exposição ao bitcoin e investe em Ethereum

(Harvard Business School/Divulgação)
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09h30.
A Harvard Management Company, que administra o fundo patrimonial da universidade homônima, reduziu sua participação no ETF à vista de bitcoin da BlackRock e abriu uma nova posição no ETF de ether da gestora.
Em um registro apresentado na sexta-feira à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o fundo patrimonial de Harvard informou que reduziu sua posição no BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF para US$ 265,8 milhões em 31 de dezembro, ante US$ 442,9 milhões no terceiro trimestre de 2025. Os investimentos indicam que a empresa se desfez de mais de 1 milhão de cotas do ETF, passando para 5,4 milhões no quarto trimestre, ante 6,8 milhões no terceiro trimestre.
Além da redução de 21% em sua posição em bitcoin, a Harvard Management Company relatou um novo investimento com exposição a ether. Segundo o documento enviado à SEC, o fundo patrimonial adquiriu mais de 3,8 milhões de cotas do iShares Ethereum Trust da BlackRock, avaliadas em cerca de US$ 87 milhões em 31 de dezembro.
As decisões dos gestores de portfólio ocorreram durante um período de significativa volatilidade de preços para o bitcoin e outras criptomoedas. O preço do BTC caiu para menos de US$ 90 mil em janeiro de 2026, após ter superado US$ 120 mil no início de julho de 2025, enquanto o ether recuou para abaixo de US$ 3 mil, vindo de mais de US$ 4 mil no mesmo período.
Em 30 de junho de 2025, Harvard reportou que seu fundo patrimonial totalizava US$ 56,9 bilhões, tornando seus investimentos nos ETFs cripto da BlackRock equivalentes a 0,62% do total de ativos sob gestão. A empresa também aumentou sua posição na Alphabet, controladora do Google, em quase US$ 100 milhões, ao mesmo tempo em que reduziu sua participação na Amazon em cerca de US$ 80 milhões no quarto trimestre de 2025.
Os movimentos de Harvard ocorrem enquanto a Numerai, um fundo hedge de IA, informou em novembro que havia levantado US$ 30 milhões em uma rodada de financiamento liderada por “principais fundos patrimoniais universitários”, que o fundo descreveu como “os alocadores mais inteligentes e de longo prazo do mundo”, sem identificar quais instituições participaram. No entanto, o anúncio impulsionou o preço de seu token nativo NMR em mais de 40%.